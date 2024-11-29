中正大學記錄鄒族kuba修建過程 獲MATA首獎

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（中央社記者陳至中台北29日電）第11屆「MATA獎」今天在台北頒獎，中正大學學生作品「技．憶」，記錄鄒族達邦社修建kuba（男子聚會所）的過程，從工法、建材到禁忌等都有觸及，獲得紀錄片類首獎。

第11屆「MATA獎—大專校院暨高級中等學校學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽」，今天在國家圖書館舉行頒獎典禮，總獎金達新台幣81萬元，共87名學生、27件作品獲獎。

紀錄片類首獎由中正大學傳播系學生石文心的作品「技．憶」奪下，影片圍繞作為鄒族政經中心、文化傳承和生活場域的kuba的修建過程，不只探討傳統工法、建材等知識，也以年輕人的視角，討論修建的禁忌、男女分工，以及文化傳承的挑戰等。

評審團肯定「技．憶」運用鏡頭之眼，如實保存kuba與鄒族人之間的技藝與記憶，相當不容易，配樂與剪接更是不落俗套。

石文心表示，當初決定拍攝這部片，充滿緊張和掙扎，因為拍攝的並非她家族的大社，而是達邦社。這是她第1次獨自完成田野調查、訪談、腳本構思，需要鼓起很大的勇氣。

石文心談到，拍攝過程中碰到一些文化的限制和禁忌，尤其有些涉及性別議題，女性無法參與和觸碰，多虧很多人的協助和幫忙，才能完成紀錄片。她並謙虛地說，她的拍攝技術沒有很厲害，但很喜歡「說故事」，也很享受說故事的過程。

動畫類首獎作品為台南藝術大學、政治大學、成功大學、中正大學跨校團隊合作的「一邊家族一邊鬼湖」，故事改編自魯凱族巴冷公主與百步蛇王的神話傳說，運用立體偶與逐格動畫手法，聚焦在巴冷公主抉擇於部落家族與鬼湖戀情之間的心情。

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評審團指出，「一邊家族一邊鬼湖」結合了族服、石板屋、屋上的煙、陶壺百步蛇紋、祖靈柱、百合花、七彩琉璃等魯凱族歷史文化意涵，巧妙啟發觀者思考傳統與當代的辯證。全片對白極少，但意境深遠，獲得首獎可說是實至名歸。

教育部次長林騰蛟在頒獎典禮致詞提到，MATA獎已邁入第11年，從大專院校競賽，向下延伸到高中，引導更多年輕學子從原住民族主體角度思考和創作，正是呼應「全民原教」的核心理念。（編輯：陳政偉）1131129