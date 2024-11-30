台鐵鳳鳴簡易站啟用 陳世凱：縮短通勤距離時間

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）台鐵鳳鳴簡易車站今天啟用，交通部長陳世凱說，將大幅提升新北鶯歌區三湖、三鳳地區交通環境，居民就近轉乘台鐵，縮短前往鶯歌或桃園搭火車的距離與時間，通勤更便利。

交通部鐵道局表示，鳳鳴車站是因劃入「桃園鐵路地下化計畫」所增設的車站，預計民國122年才通車；因應居民需求，先打造臨時站，採無人簡易站型式管理，提早9年提供運輸服務。

陳世凱與民進黨立法委員蘇巧慧、台鐵公司董事長杜微一起從板橋搭區間車，前往鳳鳴站體驗乘客的感受。他致詞表示，車站啟用後，提升交通運輸便利性，也將帶動地方經濟發展。

鐵道局長楊正君、新北副市長劉和然、當地市議員、區長、里長與居民，今天一起見證鳳鳴車站啟用。包括2座岸壁式月台、電梯、樓梯上下月台，採取無人票證。預估永久車站完工後，拆除簡易臨時車站。

劉和然致詞時表示，盼將來保留部分設施不要拆除，作為地方使用，市府會善盡管理責任，他也感謝立委蘇巧慧用心爭取預算，為鳳鳴車站名銜牌接幕後，不斷與蘇巧慧握手感謝，盛讚這是中央與地方合作的典範。

蘇巧慧致詞時表示，居民等待車站快20年，當年中央支持預算新台幣6.1億元，想法子解決「穿著衣服改衣服」的工程問題，地方居民每天監工，感謝工程人員與中央、地方合作，造福當地3萬人口。

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當地居民何先生帶著母親搭車，要前往東北角貢寮散心，在列車上接受中央社記者採訪表示，高興車站啟用，不但有利通勤族，銀髮長輩也可延伸生活圈，不會宅在家不出門，有益健康。

市府交通局長鍾鳴時表示，已在周邊規劃大眾運輸與私人運具停車空間，包括2站Youbike（共享單車）租賃站，352席汽機車停車位，打造人本與友善聯外交通環境。為方便搭火車旅客，車站周邊也有臨時停車接送空間。（編輯：方沛清）1131130