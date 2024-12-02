表彰隈研吾建築藝術成就 文大將頒授名譽博士

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（中央社記者許秩維台北2日電）日本知名建築師隈研吾多年來推動以人為本、順應自然的建築理念，為表彰他在建築藝術和研究的卓越成就，中國文化大學將頒授名譽工學博士學位。

文化大學今天發布新聞稿指出，隈研吾在1954年出生於日本，在東京大學取得碩士學位，主修建築學；他於東京青山創立「隈研吾建築都市設計事務所」，以創新的「負建築」理念贏得國際盛譽，實現建築與環境的和諧共生。

隈研吾在學術研究與實務設計領域並行發展，以「建築慾望的末期」、「負建築」等著作重新定義建築美學，更在國際建築界產生深遠影響，還曾任東京大學教授、哥倫比亞大學訪問學者，並在慶應義塾大學等多所國際知名學府任教。

文化大學表示，隈研吾對台灣情感深厚，曾於2020年至文化大學講授「森林時代」理念，並經文化大學環境設計學院推薦，於109學年聘任為特約講座，並參與推動「陽明山學」發展計畫，在台灣的代表作品包括台北「白石畫廊」、新竹「風檐」、花蓮「星巴克洄瀾門市」等。

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為表彰隈研吾在建築藝術與研究領域的卓越成就，並肯定其多年來推動以人為本、順應自然的建築理念，以及促進東西文化交流的貢獻，文化大學將於12月9日頒授隈研吾名譽工學博士學位。

文化大學提到，隈研吾的專業成就與國際視野，不僅為建築學界樹立典範，更將啟發新世代建築人的創新思維；此次授予名譽博士學位，也肯定他在設計中結合文化與自然環境的創新精神，推出溫暖且符合人體比例的建築，並不斷尋求可取代混凝土與鋼鐵的新建材，開創後工業社會嶄新的建築設計方向，文大也期許未來能與隈研吾攜手深化學術與實務合作。（編輯：管中維）1131202