台中1國小總務主任疑霸凌學生 家長投訴調查不成立

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市發生疑似學生遭霸凌案，家長今天指控，孩子有特殊狀況，才選擇到4人一班的學校就學，卻遭一連串不當對待，還被迫轉學，多次投訴無果，最後調查結果竟霸凌不成立。

受害者家長上午由人本教育文教基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑、民進黨市議員張家銨、江肇國、林祈烽、台中市立台中特殊教育學校教師岳祥文等人陪同，在台中市議會民進黨團辦公室召開記者會說明，訴求停聘涉霸凌的總務主任，並重啟調查。

家長說，小孩有特別狀況，長期由家長陪同固定看診及各種治療課程的學習，考量小孩的特質選擇只有4人的小班級，今年4到6月期間，小孩密集性被學校不當對待。當孩子情緒卡關時，學校交由總務主任介入處理，但總務主任處理方式不是協助，而是去激化小孩情緒。

家長舉例，只要小孩有狀況，總務主任就拿著手機拍攝小孩的臉，跟學校反映如此會刺激小孩，但仍持續發生，甚至小孩伸手阻擋，卻被反壓雙手；還多次被總務主任關在儲藏室，並警告不能開燈，直到下課鈴聲響才被放出來，讓小孩在校情緒常處於崩潰邊緣，加重焦慮性。

家長指出，小孩因為焦慮會反覆摳自己手上的傷口，強迫性頻繁洗手，甚至莫名哭泣，提醒要上學時就出現驚嚇反應，甚至在家說出只要死了，事情就可以解決了。短短2個月身心科回診6次，需要醫生開穩定情緒的藥物。

曾芳苑表示，家長於6到7月間持續向台中市教育局及1999專線反映5次以上，全遭教育局敷衍回應，期間學校寧願找家長私下溝通，卻不願意依法啟動調查，拖延到9月才連繫家長說由學校自行派員調查，結果調查報告出爐，認定總務主任行為不成立霸凌。最後還以學校沒有專業輔導資源為由，逼迫小孩轉學。

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台中特殊教育學校教師岳祥文說，拿手機對小孩拍照等行為，明顯構成霸凌，他身為特教老師，對小孩沒有受到照顧要道歉，而台中市長盧秀燕做為台中隊長，更應該站出來，不要讓孩子受到這種對待。

曾芳苑代表提出訴求，包括市府應督導學校依教師法對總務主任予以停聘等候調查；盡速將此案重新由教育局指派全外聘委員進行調查；市府應追究調查過程中，學校將受害學生的輔導資料提供給調查委員的洩密責任；而教育局也應啟動調查，釐清校長不當行為的責任。（編輯：李淑華）1131203