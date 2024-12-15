北中南環團台中集會 籲反對能源暴力守護氣候民主

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（中央社記者蘇木春台中15日電）北中南環保團體今天在台中串連氣候集會，將展開一連串活動，上午共同發起「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」，呼籲反對能源暴力，一同守護氣候民主。

由台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟發起，今天在台中串連各地環團，共同舉辦北中南環團1215氣候集會，上午先在台中市議會共同發起「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」，提出化石燃料退場，反對能源暴力，以及守護氣候民主，要求公正轉型等主張。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，過去40天內，台電的中火二期燃氣開發案，以及位於高雄大林蒲的中油洲際天然氣接收站（七接）接連通過環評，當氣候滅絕危機正在進行式，形同「（國）家暴（力）」的假環評，已加諸在中南部居民身上。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文質疑，台灣已進入大增氣時代，完全背離全球淨零碳排的路徑，更是不顧下一代的福祉，儼然成為殺人凶手，根本就是在霸凌人民。

高雄健康空氣行動聯盟理事長、大林蒲居民黃義英提到，七接一次專案初審會議就送環評大會，該案環評仍有許多調查沒做，環評特快車再度輾壓民意，他過去參加過多次環評，都沒有遇過這樣的現象。

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屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥則提問，能源轉型該何去何從。他說，當全球大趨勢在減碳，對抗全球暖化，這已是全人類的共同命運，但政府說天然氣到2030年要倍增，除了跟減碳的國際趨勢反其道而行，更成為碳排的流氓國家。

主辦單位表示，北中南環團1215氣候集會今天下午將在台中市議會前廣場展開，有公民排字、親子音樂行動劇、簽署無煤中火等活動。（編輯：張雅淨）1131215