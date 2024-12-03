新北板橋部分里12/9起停水40小時 波及逾2萬戶

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府水利局今天表示，因台灣自來水公司管線施工，板橋區部分地區將自12月9日上午9時起停水40小時，影響戶數達2萬6352戶，提醒民眾提前儲水備用。

水利局發布新聞稿指出，板橋區南雅南路PSCP（預力混凝土管）管線於民國65年埋設，因曾破管，漏水情形嚴重，影響板橋區用戶用水品質。

為維持穩定供水，水利局表示，台水公司第12區管理處辦理「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包（5號及8號井繞流管）工程」，板橋部分地區預定自12月9日上午9時停水施工至11日凌晨1時。（停水地區詳細地圖看這裡）

水利局指出，屆時停水地區包括國光里（僅國光路雙號側全）、建國里、漢生里、民權里、社後里（大仁街單號側以南含周邊巷弄）、民安里、香雅里（大仁街單號側全、南雅西路二段259巷、273巷、287巷含周邊巷弄）。

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自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里、湳興里、華福里、華貴里、華興里、華東里（僅南雅南路二段單號側1號至11-全號）、鄉雲里（文華街以北含周邊巷弄）。

水利局表示，受停水影響戶數共2萬6352戶（含直接供水戶4070戶），提醒民眾提前儲水備用，民眾若有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。（編輯：戴光育）1131203