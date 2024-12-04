勞動部合作職災重建法人 供北分署員工心理諮商

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）因應勞動部勞發署北分署公務員輕生案，勞動部今天表示，正啟動「職場重建及員工安心」專案，也將與職災重建法人合作，讓北分署員工可自選心理諮商服務，並由勞動部支付費用。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，勞動部於案件發生後即啟動員工協助方案，並由心理專業團隊於第一時間協辦北分署員工的安心講座及團體諮商，並依員工需求安排個別諮商晤談等，盼安撫照護情緒。

而員工法律諮詢服務部分，已於11月29日啟動，提供此案相關人員法律諮詢協助。

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關於強化心理諮商部分，勞動部指出，將與財團法人職業災害預防及重建中心合作，盤點北分署轄區所屬網絡資源，讓員工可依「近便性」與「信任性」原則，「自選」合適心理諮商服務，並由勞動部支付費用。

勞動部表示，「職場重建及員工安心」專案有法律諮詢與心理諮商雙管齊下，希望讓北分署受創人員得到支持，後續將適時評估辦理團體諮商或團體動力課程，盡快修復職場運作。（編輯：張雅淨）1131204