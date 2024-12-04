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日月潭首條碳註銷遊程 深入集集小鎮探訪里山

2024/12/4 15:36
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（中央社記者余曉涵台北4日電）永續觀光已經成為未來趨勢，日月潭國家風景管理處與轄下業者合作，結合日月潭、集集小鎮的自然、人文、里山生態的低碳深度旅行，發展出日月潭第一條碳註銷遊程。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，遊程規劃以電動輔助自行車×電動船×步道健行等低碳模式，體驗日月潭逐路船騎之旅，並深入集集小鎮探訪里山生活，體驗苔蘚生態瓶DIY，透過旅遊、寓教娛樂方式瞭解在地人文與食農知識，探索人與環境的關係，建立遊客永續思維並融入日常生活。

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日月潭管理處指出，日月潭集集低碳2日遊行程是依委由台灣觀光創新協會循「巴黎奧運模式（ARO模式）」進行產品碳足跡計算，再由台北城市科技大學永續觀光研究中心進行查核，遊程中盡可能減少碳排，選擇低碳排的交通運具如電動船、電動輔助自行車，結合食農教育選擇在地食材以減少碳足跡。

日月潭管理處表示，將每名旅客2日遊的碳排放量降至45公斤，較一般自駕旅行的91公斤減少了46公斤，減碳量超過50%，最後遊程中所產生無法避免的碳排，透過碳權開發商禾豐碳中和有限公司依照碳排公噸數洽購碳權，並申請獲得國際黃金標準（Gold Standard）的碳註銷證明（Carbon Offset），將低碳旅遊的實踐認證化，未來旅行業者也可在此框架下依循操作，讓綠色旅遊商品更具市場性。（編輯：陳政偉）1131204

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