立委提原住民聘用委員修法 原民會：有違憲之虞

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（中央社記者張雄風台北4日電）有立委提原民會組織法修正，將聘用委員改無給職、並由山地、平地原住民輪流。原民會今天表示，此次修法逾越立法機關對行政院人事決定權制衡界線，已有違憲之虞。

有立委提原住民族委員會組織法第3條及第4條條文修正草案，修法重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職。

原民會的委員可區分為聘用委員、派兼委員及聘兼委員，其中派兼委員及聘兼委員為無給職，原住民族16族代表的「聘用委員」（族群委員）是依聘用人員聘用條例約聘進用，為有給職。

多組原民團體、數十人今天於立院前抗議，認為提案立委應重視原住民族的權利，若沒有人擔任族群委員，原民會主委會變成跛腳的主委。

原住民族委員會今天發布新聞稿呼籲，如此修法將對族人權益造成嚴重負面影響，請在野黨停止修法，以維護原住民族權益。

原民會指出，首長任用應以專業適任為唯一考量，若以性別、區域、民族別、山地平原等分類，強制輪流擔任，缺乏正當性，也不利進用人才。

原民會表示，尤其此次修法不合理限制行政院長對原民會主委人事決定權，不僅窒礙難行，依據憲法第53條及大法官釋字613號解釋所闡明行政一體原則，此次修法逾越立法機關對行政院人事決定權制衡界線，違反責任政治、權力分立原則，已有違憲之虞。

原民會強調，山地原住民與平地原住民區分源自殖民政權的不當區分，欠缺歷史正義合理性，原住民族社會已有諸多討論，在野黨罔顧族人尚無共識，強迫複製殖民遺緒，矮化貶抑原住民族主體性，大開原住民族權利保障倒車。

原民會指出，自創會28年以來，無論何黨執政，均有聘用委員依法辦理案件審查、事務聯繫、出席會議及參與活動等重要工作，是與各族聯繫的關鍵窗口；在野黨將16名聘用委員改為無給職，等同刪減原民會7%的員額，嚴重減損行政量能。

原民會說，立法院若對聘用委員產生結果有所疑義，可以修法精進聘用作業；原民會同意檢討強化推舉遴聘程序，但在卻野黨選擇刪減該會員額，犧牲族人權益。

至於提案委員打算提出附帶決議要求增加原民會員額，原民會強調，刪除具有法律效力的員額保障，另提不具法律效力的附帶決議，只是本末倒置，族人權益受損仍將無法避免。（編輯：陳政偉）1131204