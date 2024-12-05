不用再奔波 技能檢定114年起可線上報名

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）勞動部勞動力發展署技能檢定中心今天宣布，明年技能檢定將採雙軌併行報名，除原本紙本通信報名外，也推出全新網路報名系統，讓民眾可以線上輕鬆完成報名流程。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心今天新聞稿指出，為提供民眾更便捷的報名服務，已經推出全新技術士技能檢定網路報名系統（https://gov.tw/USV）。

技檢中心表示，114年第1梯次全國技能檢定將於明年1月2日至1月13日開放報名，網路報名系統將與紙本通信報名同步上線，報名全程將無紙化作業，可免除列印及郵寄紙本報名表，而系統也會自動勾稽歷史報名資料，如果有在3年內報檢同職類級別檢定，不用再附報檢資格文件。

技檢中心也說，網路報名系統讓民眾在報名時間內，不受時間地點限制，全程線上完成報名及繳費，並於報名後隨時瞭解報名及繳費狀態。

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技能檢定中心表示，新系統可為民眾節省一半以上的報名時間，也能提升行政作業效率，透過系統自動檢核機制，可降低人工作業疏失，提供更精確的服務品質，期望透過數位轉型，為民眾提供更優質的檢定服務體驗。

此外，技能檢定中心也說，除網路報名外，也同步保留原本作業方式，民眾可選擇就近的全家便利商店進行報名表預購，到貨後依簡訊通知取件，以利報名準備。（編輯：陳清芳）1131205