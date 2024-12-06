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全國傑出通識教師 用感知報告、桌遊豐富教學

2024/12/6 13:17（12/6 14:26 更新）
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教育部6日頒發「全國傑出通識教育教師獎」，5名得主包括勤益科大副教授施盈佑（左）、東南科大教授王玫（左2）、逢甲大學副教授謝銘峯（右3）、政治大學副教授林質心（右2）、南華大學教授林俊宏（右）。左3日為教育部長鄭英耀。中央社記者陳至中台北攝 113年12月6日
教育部6日頒發「全國傑出通識教育教師獎」，5名得主包括勤益科大副教授施盈佑（左）、東南科大教授王玫（左2）、逢甲大學副教授謝銘峯（右3）、政治大學副教授林質心（右2）、南華大學教授林俊宏（右）。左3日為教育部長鄭英耀。中央社記者陳至中台北攝 113年12月6日
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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部今天頒發「全國傑出通識教育教師獎」，5名得主都有特別的教育策略，包括讓學生繳交感知報告，不擅長文字也可用圖畫表達；以及用桌遊激發學習興趣，探討文本人物的心路歷程。

今年度的傑出通識教師獎，共有43所大專推薦59人候選，最終選出5人獲獎。教育部長鄭英耀致詞時提到，AI（人工智慧）時代重視跨領域，已非單科知識可以因應，通識教育就是大學DNA（去氧核糖核酸），不只是教導知識，更是教導生命。

得主之一、東南科技大學教授王玫擅長透過靈活的作業設計，讓學生瞭解在地文化和制定行動方案。她發現許多學生撰寫制式報告表現不佳，往往只是將網路知識複製、貼上，因而採取「先體驗後製作」的教學策略。

王玫帶學生實地踏查，並細心引導記錄所見所聞，課後再繳交一份感知報告。對於不擅長文字描述的學生，則可用圖畫表達，激發藝術探索的動機。

勤益科技大學副教授施盈佑設計「楚漢相爭」等桌遊，讓學生抽取人物卡，讓學生思考項羽、劉邦等文本人物的角度和心路歷程。他也將動漫跟文學結合，探討當中的人物塑造、故事張力等。

施盈佑以「灌籃高手」為例，兩大角色櫻木花道和流川楓，光是名字的「櫻」和「楓」就有映襯的手法，一人外顯活潑、熱情，但內在有一種特別的冷性，另一人則剛好反過來，外表冷漠但內心炙熱。他順著這樣的方法，讓學生知道看動漫有很多地方可以深入閱讀和探討。

政治大學副教授林質心串聯多門課程，進入高中推廣文學經典教學，鼓勵學生主動跨出自己的「思考舒適圈」，透過文學理解不同文化的情感和價值觀。

林質心的母親是作家張曉風，張曉風今天也出席頒獎典禮，給予女兒支持和鼓勵。教育部長鄭英耀今天到場時，也特別向張曉風致意，感謝母女倆對台灣的貢獻。（編輯：陳政偉）1131206

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