教部訪視僑外生 宣導預防詐騙、鼓勵留台工作

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（中央社記者許秩維台北8日電）教育部於10月、11月舉辦聯合訪視，邀相關部會對僑外生說明留台工作評點制等相關政策，並宣導認識詐騙手法及預防詐騙、留才攬才政策，盼提升僑外生在台學習與生活品質。

教育部今天發布新聞稿指出，為關心僑外生在台就學狀況，教育部於10月及11月期間，分別在北、中、南、東等4個區域舉辦聯合訪視，邀101所大專及高中的僑外生與各機關代表共698人參與，透過面對面交流，瞭解僑外生於學業、生活、工讀、畢業後留台就業等各方面需求。

訪視活動首先由各部會說明與僑外生相關的規定，包括教育部、勞動部勞動力發展署、衛生福利部健康保險署、海外聯合招生委員會、內政部移民署、役政署及新南向人員健康服務中心等單位，分別就僑外生諮詢服務、僑外生留台工作評點制、健保投保、僑生升讀碩博班、居留證申辦、新南向國家人員健康醫療服務等議題進行說明。

教育部表示，訪視活動還特別安排2場與境外生相關的專題講座，由內政部警政署向僑外生宣導「認識詐騙手法及預防詐騙」，提升境外生識詐及防詐相關知能；另配合留才攬才政策，由國家發展委員會向僑外生宣導「外國專業人才延攬及僱用」，讓僑外生瞭解畢業後留台相關規定及申請流程。

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訪視中也安排綜合座談時間，邀請各機關代表參與，回答僑外生提出的各項問題與建議，會中僑外生針對獎學金、居留證、健保、工讀問題，乃至留台創業或工作等議題提問。

教育部提到，112學年大專境外生人數總計11萬6038人，教育部也配合「促進國際生來台及留台實施計畫」，於113學年起協助各大學建立國際生職涯諮詢及留台就業輔導機制，並優化境外生輔導機制，建構境外生友善學習環境，期吸引更多優秀僑外生來台就學及留台就業。（編輯：李淑華）1131208