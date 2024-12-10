基隆北海岸、東北部局部短暫雨 中南部日夜溫差大

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（中央社台北10日電）中央氣象署今天表示，基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，東部、大台北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；氣象署表示，各地早晚仍涼，中南部須留意日夜溫差大，預測高溫約攝氏27、28度。

氣象署網站發布訊息指出，今天台灣附近環境為偏東風，降雨方面，迎風面基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、大台北山區及馬祖有零星短暫雨，大台北地區清晨上午也有短暫飄雨的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，東北部有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，氣象署表示，各地早晚天氣仍涼，預測各地低溫約14至19度，高溫在北部及東半部22至25度，中南部27、28度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物，澎湖全天19到23度，金門15到22度，馬祖15至18度。

此外，恆春半島仍有較強陣風，沿海浪高1至2公尺，海邊活動及海上作業請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天高壓出海，環境風場為東北東風至偏東風，西半部擴散條件轉差，清晨至上午污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及馬祖、金門為「普通」等級，中部局部地區清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1131210