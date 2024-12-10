台灣狐蝠「蝠寶」不幸遭捕食 照養及野放經驗珍貴

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）全台救援狐蝠寶寶首例的「蝠寶」上月野放，林保署花蓮分署追蹤小組6日發現，蝠寶疑遭掠食者捕食，令人惋惜；歷經229天照養過程及野放經驗已為台灣狐蝠保育留下重要紀錄。

台灣狐蝠被列為一級瀕危的野生保育類動物，為台灣「四大神獸」之一，今年4月1隻約2週大的幼蝠在花蓮市被民眾拾獲，經林業及自然保育署花蓮分署救傷，並於11月12日野放。

花蓮分署今天表示，蝠寶野放後前2週採密集追蹤，每日由追蹤小組成員確認蝠寶日棲點及回報，當時觀察到蝠寶偏好棲息於低矮樹叢內，或樹木中較低的樹枝中，雖不甚隱密，但體態行為皆顯正常，且有觀察到進食的行為，因此在野外可以自行生活。

為降低蝠寶受犬貓或其他動物騷擾的風險，追蹤小組人員會將牠驅趕至隱密處的棲息位置；然而6日早上進行追蹤時發現，蝠寶身上佩戴的GPS發報器已掉落在日棲點周遭，隨後加派人力搜索周邊環境，發現部分狐蝠皮毛散落地面及骨骸，推測蝠寶已遭受捕食。

花蓮分署透過發報器下載蝠寶的活動點位資料，發現牠從5日中午起至6日清晨的定位點均停留於同一位置，初步推測已在5日之前死亡。

從現場遺留的證據及環境狀況判斷，最可能情況是遭受猛禽類的攻擊。然而因線索有限，且野外環境因素多樣，經詢問多名專家推論，遭日間活動型的猛禽捕食可能性比較高。

林保署花蓮分署指出，此次事件，顯示台灣狐蝠確實面臨天敵捕食的威脅因素，除可結合現場線索進一步分析，提出台灣狐蝠在野地可能的風險因子外，更可歸結相關經驗，也可以提升未來台灣狐蝠野放的成功率。

花蓮分署表示，蝠寶是全台救援失親狐蝠的第一例，從發現救援、照養、野訓，到順利野放，由許多單位共同努力，包括花蓮分署志工鍾秀綢、國立台北大學副教授陳湘繁、沖繩大學教授金城和三、社團法人台灣蝙蝠學會理事長陳宏彰、理事林祖濬、林清隆博士，以及照養蝠寶7個多月的東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會），汲取日本經驗，並由實踐中學習，整個過程皆詳實記錄。

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期間讓蝠寶長大、飛行、覓食、避開人等相關訓練皆順利進行，惟仍缺乏群體社交及需與其他狐蝠學習的野外生存技巧。台灣狐蝠「蝠寶」的野放雖告一段落，但從照養、野訓到野放的整個過程，讓各單位及照養者學習到許多寶貴經驗，並將為未來台灣狐蝠保育工作留下重要的紀錄及案例。

花蓮分署呼籲，民眾若發現台灣狐蝠幼蝠或受傷個體，請立即通報縣市政府（1999）或花蓮分署（0800-057930），切勿私自帶回照養，以免觸法並影響專業救援工作的進行。（編輯：謝雅竹）1131210

全台救援狐蝠寶寶首例的「蝠寶」11月野放，林保署花蓮分署追蹤小組6日發現，蝠寶身上佩戴的GPS發報器已掉落在日棲點周遭，隨後加派人力搜索周邊環境，發現部分狐蝠皮毛及骨骸散落地面，推測蝠寶已遭捕食。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月10日