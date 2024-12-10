本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清大校務會議通過整併中華大學 估明年交計畫書
首頁 / 生活

飯店創意耶誕樹 面紙盒再利用、3D投影奇幻視覺

2024/12/10 16:00（12/10 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
迎接即將到來的耶誕佳節，長榮鳳凰（礁溪）酒店將環保創意與實際行動結合，推出一座以65個被淘汰的木製面紙盒手工打造的環保耶誕樹，以獨特方式傳遞對環境保護的重視。（長榮鳳凰酒店提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年12月10日
迎接即將到來的耶誕佳節，長榮鳳凰（礁溪）酒店將環保創意與實際行動結合，推出一座以65個被淘汰的木製面紙盒手工打造的環保耶誕樹，以獨特方式傳遞對環境保護的重視。（長榮鳳凰酒店提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年12月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北10日電）每年12月商家總會因應節慶布置耶誕樹，今年有飯店發揮創意，將淘汰的木製面紙盒再利用，也有飯店減少耗材浪費，首度以3D投影方式，呈現出奇幻視覺。

長榮鳳凰酒店（礁溪）今天發布新聞稿，酒店以環保創意與實際行動結合，推出一座由酒店同仁手工打造的環保耶誕樹，以獨特方式傳遞對環境保護的重視，並推出了一系列活動，從耶誕樹一路歡慶到跨年夜，共同迎接嶄新的2025年。

長榮鳳凰酒店介紹，這棵環保耶誕樹是將客房淘汰的木製面紙盒，透過重新油漆和創意再生設計，讓原本即將被丟棄的材料，搖身一變成為氣派非凡的亮眼裝置。2.4公尺高的環保耶誕樹，使用65個面紙盒搭配耶誕燈飾，從設計到組裝皆由內部團隊完成，展現環保精神與創意巧思。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

圓山大飯店日前在一樓大廳，舉行耶誕樹點燈活動。今年圓山大飯店的耶誕樹以「極光幸福」為故事發想，首度引入3D風扇全息投影技術，打造全台飯店唯一的奇幻視覺耶誕樹。

圓山大飯店說，為推動ESG永續發展，3D風扇全息投影技術，不但可以重複使用、減少耗材的浪費，也能將美麗極光畫面呈現於國人眼前，宛如置身夢幻的北歐仙境，是一場創意與驚喜交錯的耶誕視覺饗宴。（編輯：李亨山）1131210

#長榮鳳凰酒店
#圓山大飯店
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：