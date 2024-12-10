飯店創意耶誕樹 面紙盒再利用、3D投影奇幻視覺

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）每年12月商家總會因應節慶布置耶誕樹，今年有飯店發揮創意，將淘汰的木製面紙盒再利用，也有飯店減少耗材浪費，首度以3D投影方式，呈現出奇幻視覺。

長榮鳳凰酒店（礁溪）今天發布新聞稿，酒店以環保創意與實際行動結合，推出一座由酒店同仁手工打造的環保耶誕樹，以獨特方式傳遞對環境保護的重視，並推出了一系列活動，從耶誕樹一路歡慶到跨年夜，共同迎接嶄新的2025年。

長榮鳳凰酒店介紹，這棵環保耶誕樹是將客房淘汰的木製面紙盒，透過重新油漆和創意再生設計，讓原本即將被丟棄的材料，搖身一變成為氣派非凡的亮眼裝置。2.4公尺高的環保耶誕樹，使用65個面紙盒搭配耶誕燈飾，從設計到組裝皆由內部團隊完成，展現環保精神與創意巧思。

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圓山大飯店日前在一樓大廳，舉行耶誕樹點燈活動。今年圓山大飯店的耶誕樹以「極光幸福」為故事發想，首度引入3D風扇全息投影技術，打造全台飯店唯一的奇幻視覺耶誕樹。

圓山大飯店說，為推動ESG永續發展，3D風扇全息投影技術，不但可以重複使用、減少耗材的浪費，也能將美麗極光畫面呈現於國人眼前，宛如置身夢幻的北歐仙境，是一場創意與驚喜交錯的耶誕視覺饗宴。（編輯：李亨山）1131210