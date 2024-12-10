馬來西亞洪患Taiwan can help 台灣媳婦捐米救災

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（中央社記者黃自強吉隆坡10日專電）大馬最近半個月來豪雨不斷，多州水患成災，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會緊急伸出援手，捐助數百包白米，緩解燃眉之急，讓災民感受Taiwan can help的溫暖情誼。

馬來西亞氣象局今天對7州發布黃色與橙色警報，其中，橙色警報區包括登嘉樓州（Terengganu）的龍運（Dungun）與甘馬挽（Kemaman）、彭亨州（Pahang）的賈拉杜特（Jerantut）、馬蘭（Maran）、關丹（Kuantan）、班港（Pekan）與雲冰（Rompin）。氣象局預計這些地區將持續降下暴雨到11日。

大馬水災情況嚴重，多數無家可歸的災民被安置臨時收容中心。一群遠嫁大馬的台灣媳婦自發性地投入救災，透過社群網路聯繫居住各州的台灣媳婦，發起捐助白米行動，幫助災民緩解當前的困境。

馬來西亞寶島婦女協會會長方淑華表示，台灣媳婦嫁到大馬，融入當地的多元種族社會，也要與不同社群互動，讓馬來西亞人民感受到台灣人熱情。這次大馬水災嚴重，災民人數逾10萬人，台灣媳婦有責任發揮大愛，為救災行動盡一份力量。

她指出，台灣媳婦散居各州，但在短短12小時內籌集500包米，親自運送物資到真正需要的災民手中，確保無家可歸的災民不致挨餓。

副會長陳芊聿指出，許多大馬災民的家園被洪水淹沒，台灣人感同身受，盼拋磚引玉，透過緊急捐助白米行動，發揮Taiwan can help精神，「台灣人與大馬災民的心永遠同在」。

災區志工說，災民多半無家可歸，非常無助，她非常感謝馬來西亞寶島婦女協會運送到災區的白米，「感謝來自Formosa的台灣朋友」。

根據馬來西亞國家災害管理局數據顯示，這次災情範圍涵蓋9州共34縣市，包括吉蘭丹、登嘉樓、吉打、彭亨、柔佛、霹靂、麻六甲、森美蘭、玻璃市等州。

每年11月至隔年3月，大馬受東北季風帶來豪雨影響都會引發水災。大馬媒體報導，近期洪水肆虐北部各州，超過12萬2000人被迫撤離家園。（編輯：唐佩君）1131210

大馬近半月以來豪雨水患成災，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會緊急伸出援手，協會成員點收運送到災區的白米數量。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日

大馬近期水患，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會伸出援手，協會籌委會主席陳雅君（右2）率隊到災區捐助數百包白米，讓災民感受Taiwan can help的溫暖情誼。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日