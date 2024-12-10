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馬來西亞洪患Taiwan can help 台灣媳婦捐米救災

2024/12/10 16:33（12/10 16:46 更新）
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大馬最近半個月來豪雨水患成災，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會伸出援手運送救災物資白米到災區，災區志工與災民們拿到白米興奮不已。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日
大馬最近半個月來豪雨水患成災，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會伸出援手運送救災物資白米到災區，災區志工與災民們拿到白米興奮不已。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日
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（中央社記者黃自強吉隆坡10日專電）大馬最近半個月來豪雨不斷，多州水患成災，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會緊急伸出援手，捐助數百包白米，緩解燃眉之急，讓災民感受Taiwan can help的溫暖情誼。

馬來西亞氣象局今天對7州發布黃色與橙色警報，其中，橙色警報區包括登嘉樓州（Terengganu）的龍運（Dungun）與甘馬挽（Kemaman）、彭亨州（Pahang）的賈拉杜特（Jerantut）、馬蘭（Maran）、關丹（Kuantan）、班港（Pekan）與雲冰（Rompin）。氣象局預計這些地區將持續降下暴雨到11日。

大馬水災情況嚴重，多數無家可歸的災民被安置臨時收容中心。一群遠嫁大馬的台灣媳婦自發性地投入救災，透過社群網路聯繫居住各州的台灣媳婦，發起捐助白米行動，幫助災民緩解當前的困境。

馬來西亞寶島婦女協會會長方淑華表示，台灣媳婦嫁到大馬，融入當地的多元種族社會，也要與不同社群互動，讓馬來西亞人民感受到台灣人熱情。這次大馬水災嚴重，災民人數逾10萬人，台灣媳婦有責任發揮大愛，為救災行動盡一份力量。

她指出，台灣媳婦散居各州，但在短短12小時內籌集500包米，親自運送物資到真正需要的災民手中，確保無家可歸的災民不致挨餓。

副會長陳芊聿指出，許多大馬災民的家園被洪水淹沒，台灣人感同身受，盼拋磚引玉，透過緊急捐助白米行動，發揮Taiwan can help精神，「台灣人與大馬災民的心永遠同在」。

災區志工說，災民多半無家可歸，非常無助，她非常感謝馬來西亞寶島婦女協會運送到災區的白米，「感謝來自Formosa的台灣朋友」。

根據馬來西亞國家災害管理局數據顯示，這次災情範圍涵蓋9州共34縣市，包括吉蘭丹、登嘉樓、吉打、彭亨、柔佛、霹靂、麻六甲、森美蘭、玻璃市等州。

每年11月至隔年3月，大馬受東北季風帶來豪雨影響都會引發水災。大馬媒體報導，近期洪水肆虐北部各州，超過12萬2000人被迫撤離家園。（編輯：唐佩君）1131210

大馬近半月以來豪雨水患成災，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會緊急伸出援手，協會成員點收運送到災區的白米數量。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日
大馬近半月以來豪雨水患成災，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會緊急伸出援手，協會成員點收運送到災區的白米數量。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日
大馬近期水患，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會伸出援手，協會籌委會主席陳雅君（右2）率隊到災區捐助數百包白米，讓災民感受Taiwan can help的溫暖情誼。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日
大馬近期水患，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會伸出援手，協會籌委會主席陳雅君（右2）率隊到災區捐助數百包白米，讓災民感受Taiwan can help的溫暖情誼。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日
馬來西亞近日水患，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會，連夜透過卡車運送救災物資白米到災區。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日
馬來西亞近日水患，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會，連夜透過卡車運送救災物資白米到災區。（馬來西亞寶島婦女協會提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月10日
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