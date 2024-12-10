遊覽車須裝設刷卡機掌握司機身分 預計年底報交部

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（中央社記者余曉涵台北10日電）原訂明年6月起遊覽車須強制裝設刷卡機等設備，引發駕駛不滿。公路局今天指出，已經召開相關座談會，針對各單位意見彙整後整理方案，預計年底報交通部核定。

交通部日前預告修正汽車運輸業管理規則第19條之4修正草案，明訂明年6月1日起，遊覽車客運業車輛應增加裝置具有駕駛識別功能設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至公路主管機關指定資訊平台。

由於不少遊覽車屬於靠行，因此裝設相關設備都須司機本人自行負擔相關費用，因此新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今年8月號召近50台遊覽車，將近百人到交通部前抗議。

交通部公路局運輸組副組長戴邦芳今天向媒體表示，近期已經召開座談會，蒐集各單位的意見，將會彙整意見後修正相關法規條文，最後會綜整一個方案，預計年底前會報交通部。

戴邦芳表示，原則上會要求全台將近1萬4000輛遊覽車的駕駛一定要裝設刷卡機來掌握駕駛的身分，刷卡機裝設的一次性費用原則上也會規劃補助，補助金額最高為49%。（編輯：陳政偉）1131210