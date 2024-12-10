落實大客車科技化管理 動態資訊中心掌握行駛軌跡

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（中央社記者余曉涵台北10日電）公路局107年成立車輛動態資訊管理中心，將營業大客車全數納入科技管理，掌握車輛動態位置、行駛速度、車輛營運時間等，不僅可以知道車輛位置，道路災情時也能第一手掌握。

為了掌握遊覽車、大客車的行車動態，提升車輛營運安全管理以及保障行車安全，公路局民國107年成立車輛動態資訊管理中心，建置公路汽車客運動態資訊系統、遊覽車動態資訊系統、危險物品車輛動態系統等，掌握大客車的動態。

公路局說，旅客只要透過車內的QR Code就可即時查詢車輛動態位置、行駛速度是否異常、是否進入禁行路段等資訊，親友也可以掌握車輛動態資訊。

公路局表示，如果動態系統有異常告警事件，就會通報各區監理所輔導業者改善，遇到公路坍方等也可確保遊覽車及公路客運安全查核與通報。

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以每年的武陵櫻花季為例，公路局表示，事前可掌握預約入園車輛資訊，向業者宣導駕車時間規範；事中則透過即時監控掌握車輛運行，對異常事件即時通報處理；事後則結合統計報表輔助公司查核。確保大客車駕駛遵守駕車時間規定及行車路線。

另外，公路局也整合全國公路客運及15縣市市區公車資訊，將其資訊發布於公路客運APP及公路客運即時動態資訊網，提供民眾查詢路線、站位、時刻表及預估到站時間等資訊。（編輯：陳政偉）1131210