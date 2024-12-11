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東北季風影響13日前偏濕涼 14日起轉冷西半部低溫12度

2024/12/11 18:22（12/11 18:47 更新）
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圖為新北市板橋區民眾穿著外套禦寒。中央社記者趙世勳攝 113年12月8日
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署表示，今晚起東北季風影響，北部、東半部轉濕涼，持續至13日，桃園以北、宜蘭全天氣溫約攝氏17至19度；14日至16日清晨大陸冷氣團影響，西半部平地普遍低溫約12至14度。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，今晚起東北季風開始影響，13日之前新竹以北、宜花地區會有短暫降雨，基隆北海岸、東北角可能有局部大雨發生。

葉致均表示，14日水氣漸減，桃園以北、宜花地區、中部以北山區有局部短暫雨，其他地區多雲；15日起偏乾，基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨。

氣溫方面，葉致均指出，明天、13日東北季風影響，桃園以北、宜蘭氣溫下降，整天約17至19度；14日起大陸冷氣團影響冷空氣最強的時間預計在14日晚至15日晨，西半部低溫約12至14度，東半部15度；冷氣團預計影響至16日清晨，北部、宜花地區高溫約16至18度，其他地區約20至22度。

葉致均提到，竹苗等局部地區因輻射冷卻影響，冷氣團影響期間可能會有不到10度的低溫。

葉致均說，16日起至18日冷氣團減弱、各地緩慢回溫，但感受上仍然偏冷，北部高溫約20度、低溫14度；後續可能還有另一波冷空氣南下，但影響的時間和強度仍要再觀察。

葉致均提醒，明天清晨起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：李亨山）1131211

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