鐘點看護移工114年上路 8家社福團體有意試辦

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫，開放有意願承辦的非營利團體參與，總計有8個單位報名。勞動部今天表示，正進行後續補件審查評選，希望明年農曆年前公告相關資訊。

滿足國內照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，目標北、中、南將各有1單位試辦。

依據計畫規定，試辦單位必須是依法設立或登記滿5年財團法人或非營利社團法人，提供服務的項目包含提供服務對象基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等。

勞動部日前開放有意願承辦的非營利團體報名參與，報名期限至11月28日截止。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良今天告訴中央社記者，總計有8家非營利團體報名參與試辦。

莊國良表示，8家非營利團體已遞交申請書件，後續會由勞動部組成的評選小組評選，目標雖然是明年北、中、南將各有1單位進行試辦，但如果評選小組認為有更多團體計畫完整，也可能增加試辦單位。

莊國良說，預計明年農曆年前公告相關試辦資訊，包含通過評選的各單位所提出的收費標準，讓各試辦單位能儘速聘僱及訓練人力。

根據「多元陪伴照顧服務試辦計畫」規定，試辦計畫申請對象資格條件包含有身心障礙證明手冊、重大傷病資格或者有就醫術後診斷紀錄、符合聘請移工資格以及經過長照評估屬長期照顧需要等級第二級至第八級等。（編輯：管中維）1131212