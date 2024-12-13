南橫甲仙、關山段重建 獲全球道路成就獎

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部公路局今天表示，南橫公路甲仙段、關山段以「台20線南橫公路10年維護、修復、重建管理」，獲得國際道路協會（IRF）「全球道路成就獎」的資產保存及維護管理類首獎。

今年國際道路協會「全球道路成就獎」於美國時間12月12日，在佛羅里達州奧蘭多舉辦頒獎典禮，公路局副局長林聰利率團到美國，代表公路局受獎。

公路局今天發布新聞稿，2009年的莫拉克風災，造成南橫公路傷痕累累，不但多處邊坡坍方、橋梁流失、道路中斷近13年，公路局逐路段的漸進修復，2022年有條件全線復通，並透過車牌辨識、防災計畫、生態友善的管制時段等管理方式，維持南橫公路永續通行。

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公路局確保南橫公路復通後道路安全與服務，研訂完整災害緊急應變計畫、車牌辨識系統及恢復公共運輸，並透過通行時段管制，讓山林內的動、植物有休息時段，與環境生態平衡。

公路局的工程已多次獲國際肯定，包括「西濱快速公路八棟寮至九塊厝工程」於2019年，獲得國際道路協會「全球道路成就獎」的環境減輕類首獎；「蘇花公路山區路段改善計畫工程」於2020年，獲國際道路協會「全球道路成就獎」的工程設計類首獎。（編輯：管中維）1131213