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為1735隻浪浪找到幸福 高雄4大管道認養率增17%

2024/12/16 10:24
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市動保處集結民間資源，建立4大多元認養管道，為浪浪製造更多被看見機會。數據顯示今年認養隻數1735隻，整體認養率達75%目標，相較去年58%大增17%。

高雄市動物保護處今天表示，為紓解公立收容所壓力，提升動物周轉率，全年度不間斷推出認養措施，並結合各方資源讓所內毛小孩更易親近，在零距離互動催化下，設法讓民眾認識毛小孩的好。

例如結合寵物業者推出「公益櫥窗」計畫，目前全市已達到40間配合店家，其中不乏知名連鎖寵物業者，每年都有超過100隻浪浪成功認養；與知名企業及動保團體長期合作的「為毛小孩找一個家」認養見面會，今年已辦理超過30場次，順利認出55隻犬及10隻貓。

另外，在工作犬推動項目也取得好成績。與社團法人中華民國保護動物協會推廣「狗來富」驅猴犬訓練計畫，將經訓練犬隻送農莊果園，由農莊果園認養及後續照護，犬隻可協助守護農莊果園及減少農產品遭野生動物侵害的損失，今年也達到「送出100隻浪浪」里程碑。

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同時，為鼓勵新手飼主跨出認養第一步，讓民眾能與心儀毛小孩有充足相處時間，從陌生到熟悉融入彼此生活，動保處推出「相遇相識30」活動，持續維持高人氣，今年已成功吸引350人參加，認養率達90%，成效反映良好。

動保處長葉坤松說，毛小孩是人類最好夥伴，今年最後一場「毛小孩見面會」預計21日下午2時在高雄大遠百1樓廣場舉行，配合現場耶誕氛圍，歡迎民眾與可愛的毛小孩互動。活動訊息可至動保處官網、臉書粉絲專頁查詢，讓收容所浪浪們都能找到溫暖的家。（編輯：孫承武）1131216

葉坤松
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