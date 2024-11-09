茄萣濕地候鳥糞 檢H5N1亞型高病原禽流感病毒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄市茄萣濕地於候鳥排遺檢體中，檢出H5N1亞型高病原禽流感病毒。因應日夜溫差逐漸加大，高雄市動保處呼籲提醒養禽業者加強消毒並落實養禽場生物安全措施。

動保處表示，經獸醫研究所通知茄萣濕地候鳥(雁鴨科)排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒。茄萣濕地每年秋冬季節有不少候鳥暫時棲息，此次檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，顯示外境攜入高病原型禽流感風險已逐漸提升。

動保處指出，因應避免病毒傳播，已於7日啟動茄萣濕地周邊加強消毒作業，半徑3公里內進行週邊禽場監測2場，並訪視禽隻健康情況無異常。

動保處提醒養禽業者務必提高警覺，加強禽場生物安全防護，以防堵病毒入侵，另外適時補充禽隻營養以提升免疫力因應環境的變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因應日夜溫差逐漸加大，易造成家禽高度緊迫，動保處強調，養禽業者落實禽場良好日常操作及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並落實人員及車輛進出禽場管制措施，切勿增加飼養密度、延長飼養期及分批出售活禽。

動保處長葉坤松呼籲，養禽業者如發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，須主動通報、加強禽場內消毒，以防範禽流感病毒。（編輯：孫承武）1131109