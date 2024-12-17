高雄食品廠逾期原料製產品 下游流向21縣市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄一間食品公司遭檢舉涉以逾期原料製造酸梅湯、蜜餞改標賣給通路，遭移送法辦。高雄市衛生局今天表示，產品下游業者涉及21個縣市，已主動通知各縣市預防性下架該公司各項產品。

高雄市衛生局今天新聞稿指出，接獲民眾陳情前鎮區一間食品公司使用逾期原料及有效日期改標蜜餞及酸梅湯等產品，隨即主動移送高雄地檢署偵辦，並於12月11日配合檢方及會同食品藥物管理署及高雄市調查處前往該公司查察。

查獲逾期產品並封存產品及原料有大地榆膏、乳糖、抹茶粉、果膠、金鹹麥芽、青檸C、枸杞膏、香檸C發酵飲品、烏梅粒、純蜂蜜、健匠冷梅、健匠梅、健匠葡萄、梅子滷汁、發酵加州黑蜜棗、發酵酸梅湯、菊花蜜、蜂王乳蜜等35品項。

產品下游業者涉及台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、基隆市、新竹市、嘉義市等共21個縣市。

衛生局表示，因該公司無法提出回收及庫存的逾期產品任何銷毀紀錄、且迄今業者仍無法提出各產品製令及投料紀錄，難以釐清產品安全性。為保障消費者食品安全已主動通知各縣市預防性下架該公司各項產品，待檢調釐清及該公司提出證明後，再行確認後續各項產品處理方式。

衛生局並指出，為釐清違規產品流向數量，已依食安法規定命該公司即日起至12月31日止暫停作業及停止販賣，以確認產品適法性。若有消費或爭議問題，民眾可撥打消費者專線1950，市府消保官可協助洽業者進行退換貨事宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外倉庫庫存未標示有效日期產品及原料有九龍齋梅粉、比利時麥芽、白糖粉、赤藻、乳酸發酵葡萄、發酵紫葡萄、金鹹麥芽、香酢橄欖、酵素香酢橄欖、酵素橄欖、蜂蜜橄欖、益母草素膏、健匠梅、甜菊粉、麥芽膏等28品項，因無法具體提供效期與進銷貨資料，已先行封存。

衛生局表示，將審酌違規情節，依法規定加重處新台幣1008萬元罰鍰，並持續追查違規產品流向、監督回收銷毀。有關該公司效期標示涉虛偽標記獲取利益嫌疑涉犯刑法，全案由地檢署偵辦中。（編輯：謝雅竹）1131217