早安世界》台美點交首批M1A2T戰車 明年2月啟動換裝訓練
台美點交首批M1A2T戰車 明年2月啟動換裝訓練
首批38輛M1A2T戰車、4輛M88A2裝甲救濟車運抵台灣，針對未來訓練規劃，軍方16日表示，目前正與美方逐一針對每輛戰車點交，預計明年農曆年後（2月初）啟動換裝訓練。軍方人士表示，M1A2T戰車為新世代戰車，除戰車傳統手勢、手旗不變外，戰車性能、基本維修保養、基礎性能、安全規範等多項目必須「打掉重練」，因此換訓初期將以課堂為主，不會實車進行。（看完整報導）
立院初審選罷法 禁止公布民調從投票前10日縮短為3日
立法院內政委員會16日再度排審選罷法修正草案，上午開會前，國民黨和民進黨立委就爆發多波推擠衝突，在民進黨立委不得其門而入情況下，開會後僅3分鐘便初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案；此外，也初審通過國民黨立委翁曉玲提案，將投票日前禁止公布選舉民調的時間，從前10日縮短為前3日。（看完整報導）
竹苗中彰投17日防10度以下低溫 19日高山仍有望飄雪
氣象署16日表示，16、17日冷氣團持續減弱，但早晚偏冷，竹苗、中彰投仍有局部攝氏10度以下低溫；18日、19日又有冷空氣影響，各地轉冷，不排除3000公尺以上高山有機會降雪。20日起水氣減少，但週末隨著冷空氣南下，水氣再增，預估到23日桃園以北、東部地區及北部山區易有短暫雨。目前資料顯示，24日、25日天氣回穩，耶誕節當天，氣溫略微回升。（看完整報導）
玉山飄入冬初雪 午後零下3.9度
氣象署表示，16日下午2時53分，玉山北峰氣溫為攝氏零下3.9度，玉山氣象站在下午3時5分至6分短時間飄雪，接著在下午3時30分又再降雪，為今年入冬以來初雪。（看完整報導）
虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢釐清排除故意製造車禍
虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段車禍身亡案，引質疑是製造車禍所致，竹檢16日說，當天稍早第一起事故造成現場回堵，凌晨3時許由徐男駕駛的白色休旅車，因彎道遮擋，不慎撞上陳梅慧搭乘的車輛，造成車尾重擊，陳梅慧失去生命跡象，送醫不治。檢察官表示，由於第1起事故車輛是因拖吊車作業時未擺放三角錐，再遭後車追撞，2起事故應非蓄意，而2起車禍時間差距為25分鐘，回堵車流約2公里，加上當時車輛切換車道頻繁，排除故意製造車禍的可能性。（看完整報導）
葉姓負責人涉兒少性剝削 爆料公社聲明與社群無關
橋頭地檢署日前接獲民眾檢舉，某網站涉嫌供人瀏覽未成年性私密影片，11日針對多處地點執行搜索，查扣相關證物及現金新台幣6500萬元，並拘提網站負責人、員工及傳喚多名證人到案說明。網路社群「爆料公社」葉姓負責人及蘇姓管理員等6人遭收押。爆料公社指出，負責人因個人行為涉案，屬負責人個人行為，與公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。（看完整報導）
尹錫悅彈劾案韓國憲法法院27日起審理 列最優先案件
韓國國會日前通過總統尹錫悅彈劾案，案件送至憲法法院進行裁判，憲法法院16日宣布首次辯論準備期限為27日下午2時，意指彈劾案審理將從27日正式展開。憲法法院也表示，將會最優先處理此案。（看完整報導）
印尼民主奮鬥黨開除佐科威父子等3人 控佐科威濫權破壞法治嚴重違紀
印尼前總統佐科威、兒子副總統吉伯朗及佐科威女婿、棉蘭市長巴比14日遭民主奮鬥黨開除黨籍。印尼媒體引述民主奮鬥黨高層的說法指出，黨主席梅嘉娃蒂已簽署開除他們三人黨籍的信函。學者認為，佐科威失去黨員身分後將會與各政黨積極接觸取得支持，以藉此維護他的長子吉伯朗及女婿巴比的政治生涯。（看完整報導）
暖化為何加速NASA首席科學家嘆「不知道」氣候變遷超出模型預測極限
法新社報導，過去兩年間，溫度紀錄屢屢被打破，因此對氣候科學預測帶來考驗。NASA氣候科學家施密特11月曾表示：「2023年的暖化速度遠比其他任何年分都要快，2024年也將如此。」專家認為，雲系分布變化、空氣污染和地球儲存碳的能力都是可能因素，還需要一到兩年的時間，才能得到更清晰的結論。（看完整報導）
大力水手、丁丁版權滿95年 2025年起可無償使用
許多人耳熟能詳的卡通人物大力水手卜派和丁丁明年1月1日將進入美國公眾領域，意味著無須經過版權所有人的許可或支付相關費用，就能使用和改編這些角色。不過，和去年進入公共領域的米老鼠，以及2022年的小熊維尼一樣，只有最初的版本可以無償使用。而帶給卜派神奇力量來源的菠菜，並非一開始就有，因此使用上可能會衍生法律爭端。（看完整報導）
開箱老照片》全球首座世界宗教博物館
世界宗教博物館坐落於新北市永和區，是全球首座以世界宗教為展示主題的博物館，由靈鷲山開山住持心道法師創立，目的是希望推展世界各主要宗教間的諒解及包容。世界宗教博物館典藏文物包括各類宗教儀軌、聖書、神像、繪畫等3,200多件，涵蓋台灣民間信仰、天主教、基督教、猶太教、回教、佛教、印度教以及借展的埃及木乃伊文物、馬雅文物，另有各類藏書6200多冊。（看完整報導）
Podcast》中西融合創意料理的開創者 「意外的主廚」料理人生回憶錄
內蒙古出生，五歲搬遷台灣，後移民美國的知名主廚蘇綏蘭，原是台大歷史系畢業的學生，在美國攻讀圖書館學，卻踏上料理之路，並開創了「中菜為體、西餐為用」的跨文化飲食，被媒體封為「意外的主廚」。蘇綏蘭的料理有三不—不味精、不冷凍食品、不罐頭，「新鮮」，就是她料理最重要的秘方。本集我們將帶領聽眾一起回顧蘇綏蘭的料理人生，從她自小與料理接觸的各個經驗。（收聽Podcast）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》台美點交首批M1A2T戰車 明年2月啟動換裝訓練2024/12/17 07:21
- 2024/12/16 07:10
- 2024/12/15 07:07
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。