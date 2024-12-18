屏基發現2例罕見腸系膜靜脈硬化 籲反覆腹痛早就醫

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東基督教醫院發現2例少見腸系膜靜脈血管硬化症，並發表於英國及土耳其的醫學雜誌與期刊。屏基提醒，右下腹痛並非都是闌尾炎，民眾若反覆腹痛應及早就醫。

屏基今天發布新聞稿表示，2例罕見腸系膜靜脈血管硬化症，症狀都是右下腹痛，其中1人反覆疼痛長達4年，屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉將此特殊病例治療論文發表於英國醫院醫學雜誌（British Journal of Hospital Medicine）及土耳其胃腸科期刊（Turkish Journal of Gastroenterology）。

屏基表示，第1個病例是名59歲女性，長期反覆腹痛、腹瀉及體重下降，在診所、醫院間不斷看診，因急性右下腹痛，此次才到屏基急診就醫。病患並無發燒，血液檢查也未顯示白血球增多或發炎指數升高，血液檢驗正常、理學檢查也正常。住院後醫師在腹部X光片中發現針狀鈣化（Thread-like Calcifications），進一步電腦斷層檢查則顯示右下腹近端升結腸有腫脹及蛇紋狀鈣化（Serpentine Calcifications）。

屏基指出，這些影像學特徵，確認了腸系膜靜脈硬化診斷。該疾病推測與腸系膜靜脈內膜慢性發炎增生導致硬化有關，進而阻礙靜脈血液回流，導致缺血性腸炎。症狀包括腹痛、腹瀉及體重下降。

腸系膜靜脈硬化第2例患者為58歲女性，因急性右下腹痛持續1週到屏基急診。屏基說明，她的血液及影像檢查結果與第1名病患相似，且內視鏡檢查發現，腸黏膜顏色有些青紫，最終確診為腸系膜靜脈硬化症。該病例特殊之處，在於患者因婦科疾病，長期服用含山梔子成藥21年，經計算累計服用劑量達2110公克。而文獻指出腸系膜靜脈硬化症與長期服用山梔子（Geniposide）製劑有顯著相關性。

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屏基表示，腸系膜靜脈硬化是種少見疾病，臨床上主要以慢性腹痛或腹瀉表現，在診斷上經常會被延誤。右側大腸為最常發生部位，確定診斷主要是依據在腹部X光片上看到腸系膜靜脈針狀鈣化，也因為鈣化影響營養吸收，使病人營養不良，有過瘦、貧血等問題。此病目前雖無特效藥可治療，但給予正確診斷可以減少病患不必要檢查，大部分病患藥物治療症狀都會獲得改善，僅有極少數重症患者需手術切除缺血壞死腸段。

蔡元榮提醒，若有長期反覆腹痛情況，應及早就醫以獲得正確診斷。此外長期服用成藥病患也應與醫師討論藥物成分，以了解對人體可能影響及副作用，評估對健康潛在影響。（編輯：李淑華）1131218