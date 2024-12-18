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高雄食品廠逾期原料製產品 基市預防下架43包

2024/12/18 18:29（12/18 20:01 更新）
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高雄市某食品公司遭檢舉涉以逾期原料製造各式產品並改標後賣給通路。基隆市衛生局18日表示，接獲通知後，共預防性下架轄內43包產品及1瓶酸梅汁。圖為遭下架的「紅辣素橄欖」。（基隆市衛生局提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年12月18日
高雄市某食品公司遭檢舉涉以逾期原料製造各式產品並改標後賣給通路。基隆市衛生局18日表示，接獲通知後，共預防性下架轄內43包產品及1瓶酸梅汁。圖為遭下架的「紅辣素橄欖」。（基隆市衛生局提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年12月18日
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）高雄某食品公司遭檢舉涉以逾期原料製造酸梅湯、蜜餞改標賣給通路，遭移送法辦。基隆市衛生局今天表示，接獲通知後，共預防性下架43包產品及1瓶酸梅汁。

基隆市衛生局指出，17日接獲高雄市衛生局通知，這間食品公司疑使用逾期原料，以及有效日期改標的蜜餞及酸梅湯等產品，因這間公司回收及庫存的逾期產品無任何銷毀紀錄，且業者至今無法提出產品製令及投料紀錄，難以釐清產品的安全性。

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獲報後，衛生局表示，立即啟動調查，基隆市共有13家業者及5名民眾進貨相關產品，查核結果，其中1家業者仍有25包酵素橄欖、18包紅辣素橄欖尚未出售，另有1名民眾尚未飲用1瓶酸梅汁，已通知業者及民眾，稽查員今天並前往販售場所，確認相關產品已全數下架。

基隆市衛生局長張賢政指出，若使用逾有效日期的食品或食品原料，製造、加工、調配、貯存或販賣，恐涉食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1131218

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