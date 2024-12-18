高雄食品廠逾期原料製產品 基市預防下架43包

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）高雄某食品公司遭檢舉涉以逾期原料製造酸梅湯、蜜餞改標賣給通路，遭移送法辦。基隆市衛生局今天表示，接獲通知後，共預防性下架43包產品及1瓶酸梅汁。

基隆市衛生局指出，17日接獲高雄市衛生局通知，這間食品公司疑使用逾期原料，以及有效日期改標的蜜餞及酸梅湯等產品，因這間公司回收及庫存的逾期產品無任何銷毀紀錄，且業者至今無法提出產品製令及投料紀錄，難以釐清產品的安全性。

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獲報後，衛生局表示，立即啟動調查，基隆市共有13家業者及5名民眾進貨相關產品，查核結果，其中1家業者仍有25包酵素橄欖、18包紅辣素橄欖尚未出售，另有1名民眾尚未飲用1瓶酸梅汁，已通知業者及民眾，稽查員今天並前往販售場所，確認相關產品已全數下架。

基隆市衛生局長張賢政指出，若使用逾有效日期的食品或食品原料，製造、加工、調配、貯存或販賣，恐涉食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1131218