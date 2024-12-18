部分品質異常 生達製藥擴大回收6藥品

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）食藥署公布，生達製藥部分藥品的品質異常，擴大回收6項藥品，包括施賓娜親水性軟膏、恩克帕膜衣錠、速立安錠、暢腹立膜衣錠、百吉乳膏、舒抑痛口服懸液；陸續12月30日前完成。

衛生福利部食品藥物管理署公布，生達化學製藥股份有限公司回收6項藥品，包含皮膚科用藥施賓娜親水性軟膏和百吉乳膏、帕金森氏症用藥恩克帕膜衣錠200毫克、精神科用藥速立安錠（樂耐平）、腸胃科用藥暢腹立膜衣錠212.5/5毫克、解熱鎮痛的舒抑痛口服懸液20毫克/毫升（異布洛芬）。

食藥署副署長王德原今天接受媒體電訪說明，食藥署在今年9月25日至27日至藥廠執行例行性GMP查核，抽查發現部分產品生產品質異常，且相關調查並不完整，因此要求廠商需進一步釐清根本原因，當場責令藥廠儘速啟動完整調查，擴大調查釐清其他產品、批號是否有類似情形。

王德原表示，經藥廠調查後，發現這6項藥品的品質異常，因此啟動下架回收；食藥署後續將追蹤藥品回收情形，並確認藥廠落實改善，以保障民眾用藥安全。

王德原指出，這次的藥品回收作業不會影響用藥患者。此6項藥品的市占率約2.9%到23.8%不等，且均有至少2張以上同成分同含量同劑型等藥品許可證。（編輯：李亨山）1131218