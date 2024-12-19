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竹市敬老愛心卡升級 可搭國道客運至台中、林口

2024/12/19 15:27（12/19 15:51 更新）
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新竹市政府19日宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡的使用範圍新增2條國道客運路線「新竹-台中」及「新竹-林口」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月19日
新竹市政府19日宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡的使用範圍新增2條國道客運路線「新竹-台中」及「新竹-林口」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月19日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市政府今天宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡的使用範圍新增2條國道客運路線「新竹-台中」及「新竹-林口」，讓長者及身障者赴外地旅遊、就醫都便利。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，竹市敬老卡及愛心卡去年陸續新增租借國民運動服務中心場地服務、搭乘台鐵、到農會消費，以及搭乘國道客運到台北、三重，今年10月再擴大使用於藥局。

市府指出，持卡者本來就可搭乘國光客運1822、1822A路線，以及新竹客運與三重客運9003路線來往「新竹-台北」，「新竹-桃園機場」則可搭乘日豪客運1250路線。

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今天起再擴大「新竹-台中」路線，市府表示，持卡者可搭國光客運1866A、1866B路線，以及新竹客運與台中客運9010路線；另外也可搭乘國光客運1865路線來回「新竹-林口」。

社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可到區公所申請敬老卡電子票卡，設籍且居住竹市並領有市府核發身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每卡每月補助600點（1點即1元），點數當月底若未使用完畢，不能累積到次月。（編輯：張雅淨）1131219

#新竹市政府
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