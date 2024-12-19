九龍齋食品廣告涉醫療效能誇大不實 高市裁罰310萬

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）九龍齋食品有限公司遭舉報使用逾期原料及有效日期改標蜜餞及酸梅湯等產品，高市衛生局查察發現官網刊登違規廣告，宣稱產品具醫療效能及誇大不實，加重裁罰310萬元。

高雄市衛生局今天發布新聞稿指出，九龍齋食品益母草、藤黃果和葡萄系列產品宣稱醫療效能及誇大不實；梅子蜜餞、檸檬C、黑糖、橄欖、蜂蜜、機能飲品、保健食品、酵素發酵、健康酢和膏系列產品涉誇大不實，衛生局審酌違規情節，依違反食品安全衛生管理法加重處新台幣310萬元罰鍰。

衛生局日前接獲民眾陳情前鎮區九龍齋食品公司使用逾期原料及有效日期改標蜜餞及酸梅湯等產品，隨即主動移送高雄地檢署偵辦，並於12月11日配合檢方及會同食品藥物管理署及高雄市調查處前往公司查察；查獲逾期產品並封存產品及原料有大地榆膏、乳糖、抹茶粉、果膠、金鹹麥芽、青檸C、枸杞膏、香檸C發酵飲品、烏梅粒、純蜂蜜、健匠冷梅、健匠梅、健匠葡萄、梅子滷汁、發酵加州黑蜜棗、發酵酸梅湯、菊花蜜、蜂王乳蜜等35品項。

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產品下游業者涉及台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、基隆市、新竹市、嘉義市共21個縣市。

衛生局呼籲，業者對食品標示、宣傳或廣告，不得有「不實、誇張或易生誤解」及「醫療效能」情形，應遵守依食安法相關規定，以免受罰；衛生局將持續監測網路廣告，宣導正確食品標示、宣傳或廣告資訊，讓民眾安心消費。（編輯：陳仁華）1131219