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台鐵1天2起列車衝撞車頭受損 調車不當及誤判

2024/12/19 21:30（12/19 21:42 更新）
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台鐵4026次EMU900型電聯車19日結束載運任務，列車推進花蓮站洗車場時，疑似指揮人員操作不當，導致前方車頭撞擊止衝擋及前方平衡吊塊，事故原因仍待運安處調查。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年12月19日
台鐵4026次EMU900型電聯車19日結束載運任務，列車推進花蓮站洗車場時，疑似指揮人員操作不當，導致前方車頭撞擊止衝擋及前方平衡吊塊，事故原因仍待運安處調查。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年12月19日
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵今天發生2起列車衝撞事故，因未遵守相關規定，調車操作不當及誤判，車頭受損，幸無人受傷。台鐵將嚴懲相關人員，並加強考核管理。

台鐵說明，上午10時，潮州基地乙調車機，將ED3410編組推進至整備線16股停放，因調車人員誤判停車位置與距離，致編組撞上南端止衝擋，造成ED3410車輛鼻頭蓋撞擊止衝擋破損。

台鐵說，下午2時21分，花蓮站調一丙調車作業進入花蓮機務段庫內洗車線1股洗車，發生碰觸止衝擋致ED9011型前端受損二軸出軌事故。

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台鐵初步調查，這2起事故均屬車站進行調車作業未遵守辦理調車作業引導車輛進入段內整修線造成。

台鐵表示，事故發生後，立即依規定通報交通部及相關單位，由運安處詳細調查，並針對事故原因檢討提出具體改善措施，釐清責任，具體措施包括：全面查核調車作業落實記錄；如有未依調車規定落實情形，除調車作業人員懲處外，相關主管未盡督導之責將予以嚴懲；同時立即辦理調車作業再教育，並加強考核管理。（編輯：管中維）1131219

#台鐵
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