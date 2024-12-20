開箱老照片》樂透彩電視開獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2001年（民國90年）12月20日：台灣首次發行電腦公益彩券「樂透彩」，並採電視實況開獎。12月20日開獎中心落成，主持人聶雲展示彩券樣本。

民國91年1月16日，台北銀行（94年1月1日與富邦商業銀行合併為台北富邦商業銀行）發行新一代公益彩券，開賣首日全台掀起搶購熱潮，民眾在投注站前大排長龍，買氣最旺的是首次發行的電腦樂透彩券。第一期樂透彩累計總銷售額高達新台幣7.76億元，頭獎獎金上看1.36億元。

中天娛樂台負責開獎實況轉播，開獎中心設在中天攝影棚。為求慎重，攝影棚斥資設置開獎機儲藏室、防彈玻璃、三道門鎖、體溫感應器等安全設備。

1月22日樂透彩開獎，轉播單位在微風廣場另闢戶外實況轉播，與現場民眾一同見證開獎。從連線的畫面中，開獎機陸續跳出6個數字及1個特別號，第一組樂透彩中獎號碼誕生，現場民眾興高采烈，氣氛熱絡，不過最後頭獎槓龜，獎金移至下期累計。

想看更多樂透彩電視開獎的照片，立即到中央社影像空間。1131220