開箱老照片》龍發堂爭議

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（中央社網站）1989年（民國78年）12月19日：高雄龍發堂精神病患家屬赴立法院請願，希望政府重視精神病患收容問題。

龍發堂位於高雄縣路竹鄉（現為高雄市路竹區），原是住持釋開豐創辦的佛堂，因收容精神病患，在口耳相傳下，受託照顧的病患越來越多，逐漸發展成數百人的安置機構。

龍發堂獨創的宗教民俗療法，將病患兩人一組用鐵鍊「感情鍊」繫在一起行動，引發醫療人權爭議，也傳出禁錮等不人道管理。民國87年，在高雄縣（現為高雄市）衛生局介入下，龍發堂廢除「感情鍊」，指導病患飼養家禽、成衣加工等勞動，另成立樂團、宋江陣等對外表演。

龍發堂收容的病患最多近千人，79年「精神衛生法」上路後，龍發堂硬體設施及醫療管理都不符法規，加上病患死亡事件頻傳，成為全台最大非法療養機構，衛生單位試圖輔導轉型但都無疾而終。

106年7月，龍發堂爆發阿米巴痢疾及肺結核群聚感染，衛生局強制撤出400多人另行安置。107年1月市政府下令解散，龍發堂走入歷史。

想看更多龍發堂的照片，立即到中央社影像空間。1131219