開箱老照片》中國民運人士魏京生

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（中央社網站）1998年（民國87年）12月21日：流亡美國的中國民運人士魏京生抵台訪問，在台北圓山飯店召開記者會。

魏京生1950年生於北京，祖籍安徽，父母均為中共高幹。1966年中共發動文化大革命，魏京生加入紅衛兵，歷經造反、入獄、下放，目睹中國各地慘況，內心受到衝擊。

1978年，魏京生在北京西單民主牆張貼他的第一張大字報「第五個現代化」，鼓吹中國推行「四個現代化」（農業、工業、科技、國防）之外還要政治現代化。1979年魏京生被逮捕、判刑入獄多年。1997年10月中國國家主席江澤民訪美後，企圖改善中共國際形象及與美國的關係，11月便以保外就醫名義將魏京生遣送美國。

1998年12月，魏京生應世界自由民主聯盟中華民國總會的邀請訪台，期間分別與總統李登輝、政學界人士、反對黨及民間社團領袖晤談。魏京生說，台灣民主政治運作成熟令他印象深刻。

魏京生曾獲「羅伯‧甘乃迪人權獎」、歐洲議會「沙卡洛夫人權獎」，1996年被提名角逐諾貝爾和平獎。

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