甩掉重鹹 農糧署推廣低鹽美味國產醃漬蔬菜

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）農業部農糧署與嘉義大學今天推廣加工生產技術醃漬的蔬菜產品，通過加工履歷驗證產品及ISO驗證，除保有良好風味外，更符合低鹽、膳食纖維的需求，讓消費者能有更多元選擇。

農業部農糧署與嘉義大學今天在嘉大蘭潭校區舉辦「其來有漬國產蔬菜大進擊」記者會及醃漬蔬菜衍生加工多元產品品嚐活動。農業部農糧署蔬菜及種苗產業組副組長徐惠瑩、嘉大校長林翰謙與9家醃漬業出席活動。

徐惠瑩致詞表示，嘉大利用加工生產技術進階調整加工製程、使用低鹽及殺菌處理，以二次加工方式製成可以常溫保存之醃漬蔬菜成品，擺脫「重鹹」的印象，讓消費者方便食用，除保有良好風味外，更能符合現階段低鹽、膳食纖維的來源。

林翰謙表示，感謝農糧署指導、嘉大食品科學系師生團隊執行，輔導醃漬蔬菜加工場開發醃漬蔬菜小包裝或業務用產品，協助醃漬蔬菜廠商申請加工履歷驗證產品及通過ISO22000驗證，在今天的活動中展現豐碩的執行成果。

農糧署表示，此次展示推廣活動，利用嘉大加工技術開發7項常溫保存、開封即食的加工醃漬蔬菜，計有麻辣酸菜、麻辣竹筍、紫蘇嫩薑、手切菜脯、辣炒酸白菜、酸菜醬及韓式泡菜湯包。

另外，也展示加工醃漬蔬菜結合水產品、雞肉等食品應用，使醃漬蔬菜傳統美食現代化，並開發多元風味，使家鄉味與創新共存，方便快捷滿足消費者的味蕾需求。（編輯：李淑華）1131220

農糧署與嘉義大學20日舉辦「其來有漬–國產蔬菜大進擊」記者會，推廣醃漬蔬菜多元加工產品。農糧署蔬菜及種苗產業組副組長徐惠瑩（圖）表示，以新式加工技術製成的醃漬蔬菜成品可擺脫傳統醃漬物「重鹹」印象，符合現代民眾健康需求。中央社記者蔡智明攝 113年12月20日