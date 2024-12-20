台灣數位牧民招募啟動 劉鏡清盼台日韓合作交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南20日電）國家發展委員會今天在台南市啟動數位牧民招募，也使台南成為第1個引入數位牧民的城市；主委劉鏡清希望未來台灣、日本及韓國合作交流，讓數位牧民利用台灣創業找到更好未來。

國發會今天在台南市舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」，劉鏡清接受媒體聯訪指出，這是台灣首次啟動數位牧民招募活動，台南市是第一個引入數位牧民的城市，全球也正在拉攏這樣人才到自己國家。

劉鏡清希望更多數位牧民到台灣協助數位發展及貢獻經濟生活，台灣也要提供舒適環境給數位牧民；國外研究，台灣是數位牧民發展最好的地方，台灣將結合創新創業投資計畫，支持壯大數位產業。

劉鏡清致詞表示，數位牧民正在茁壯，目前全球約有3500萬人，一般估計將達到4000萬人，擁有優良數位能力，經驗值較高，世界各國積極爭取，以發展數位產業及刺激經濟。

劉鏡清說，台灣是亞洲最適合數位牧民發展的地方，涵蓋生活、環境、美食及風景，每年也將投資創新創業新台幣1500億元，他希望台灣、日本及韓國互相合作，台南、大阪、釜山交流分享經驗。

劉鏡清表示，台灣將打造好的環境，適合數位牧民生活發展，也提供資金投資，利用台灣創業，落腳台灣，帶動地方數位產業。（編輯：李淑華）1131220