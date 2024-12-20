高市圖台漫書展 攜手喜樂時代邀民眾看動畫電影

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄市立圖書館在城市書展期間推出的「台漫特有種」漫畫書展獲得好評，高市圖攜手喜樂時代影城祭出借10本書兌換電影票活動，喜樂時代影城精選出7部動畫電影。

高市圖今天舉辦「台漫特有種x青春樂影」記者會，中華藝校也帶來動漫式開場表演。活動結合漫畫與動畫2大視覺體驗，22日起至明年1月4日只要在高市圖總館借10本書就可以獲得限量二期文創會館喜樂時代影城的可樂爆米花或電影票兌換券。

高市圖館長李金鴦致詞時說，「台漫特有種」漫畫書展好評不斷，很多漫畫迷特地從中北部來高雄看展，書展中有70多名台灣漫畫家作品，展期至明年3月底。此次加碼推出「台漫特有種x青春樂影」回饋讀者。

李金鴦說，台漫非常多元豐富，作者周見信「來自清水的孩子」講述的都是課本裡曾經缺席的歷史，藉由敘事與視覺表現，讓台灣歷史變得鮮活有趣；作者阮光民「東華春理髮廳」以漫畫開啟一場風土巡禮，流轉其中的人情百味，讓人充分感受這塊土地的精彩。

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喜樂時代影城行銷總監白妃表示，「青春樂影」動畫影展票價只要新台幣150元，將播放多部日本經典動畫電影，包含「扶桑花女孩之舞」、「你的名字」、「藍色恐懼」（修復版）、「那年夏天，想見妳」、「王立宇宙軍～歐尼亞米斯之翼」（修復版）、「天才狂歡派對：首部曲」、「天才狂歡派對：最終章」。

郡都建設贊助此活動請高雄多所學校學生看電影，董事長特助蔡家銘表示，透過「台漫特有種x青春樂影」活動，了解到台、日動漫雙重文化，圖書館不單是準備考試K書，還有豐富的展覽。（編輯：孫承武）1131220