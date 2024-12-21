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強制使用溯源標示洗選蛋 擬擴大到連鎖早餐等餐飲

2024/12/21 16:35（12/21 17:19 更新）
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行政院食品安全辦公室主任許輔（圖）21日在福和會2024食品安全論壇中表示，預計自2025年起，全國連鎖餐飲店如早餐店、烘焙店等，擬強制使用噴印溯源的洗選蛋，但這需要跨部會合作，農業部、衛福部及上下游都需配合，違規配套等細節也還要進一步討論，才能達到成效。中央社記者沈佩瑤攝 113年12月21日
行政院食品安全辦公室主任許輔（圖）21日在福和會2024食品安全論壇中表示，預計自2025年起，全國連鎖餐飲店如早餐店、烘焙店等，擬強制使用噴印溯源的洗選蛋，但這需要跨部會合作，農業部、衛福部及上下游都需配合，違規配套等細節也還要進一步討論，才能達到成效。中央社記者沈佩瑤攝 113年12月21日
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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）行政院食品安全辦公室主任許輔今天在福和會2024食品安全論壇中表示，預計明年開始，全國連鎖餐飲店如早餐店、烘焙店等，擬強制全面使用噴上溯源標示洗選蛋，細節仍待討論。

福和會今天舉辦2024食品安全論壇，從政府推動的食安五環中探討台灣食品安全、飲食生態到食安管理等議題。福和會理事長林逸民會前接受媒體聯訪指出，身為醫師，他深感台灣食品安全議題重要及台灣高洗腎率，除了與飲食安全與健康的重要性，更有可能跟周遭環境及氣候變遷有關。

衛福部長邱泰源致詞表示，食品安全是國家健康的重要基石，也是總統賴清德健康政策所強調，食品安全是政府「食安五環2.0政策」的核心之一。為此，將持續推動管理與改革，從農場到餐桌每個環節，讓食品確保符合安全規範。

行政院食品安全辦公室主任許輔專題演講時，細數台灣食安政策推動過程並特別提到，過去發生過幾次雞蛋食安事件，因此自民國111年1月1日起推動洗選雞蛋逐顆噴印溯源新制，要求供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售的洗選鮮蛋，要落實登錄溯源新制。

許輔說，預計明年開始，全國連鎖餐飲店如早餐店、烘焙店等，擬將強制全面使用噴上溯源標示洗選蛋，這需要靠跨部會合作，農業部、衛生福利部到上下游都要配合，當發現有人違規時如何處理，細節都要進一步討論，才能達到成效。

政府推動食安五環政策已有8年，現在走到了改變的十字路口，許輔說，新的「五環2.0食安政策」包括「源頭管理」、「整合產製銷鏈」、「中央地方合作稽查檢驗」、「輔導教育」、「全民監督食安」五大面向。

許輔指出，除保留原有工作項目，並檢討近年發生系統性或重大食安事件，例如辣椒粉含蘇丹色素、寶林茶室食品中毒事件等，未來4年也將著重於食品業者對於問題產品迅速下架回收等，建構更完善的食品追蹤追溯體系、加強國內食品產製銷鏈安全衛生，提升國人對食安的信任，並且達到政府管理、產業自律及民間參與目的。

流行病學專家何美鄉以「氣候變遷與糧食安全」為題指出，人為的溫室氣體排放是氣候變遷的主力，人類食物生產、製造等，貢獻了33%的總人為溫室氣體碳排。

何美鄉建議應選擇種植、食用低碳排農作物，同時也要多吃植物性食物、少吃動物，有助減少溫室氣體（GHG）排放，並可快速達到地球降溫的效果；她強調多吃植物性食物，有益健康，不過仍需要更多的研究，以瞭解氣候變遷對糧食安全的影響。

清華大學區域創新中心主任李天健聚焦「新農業、新農民與新農村—食農教育的時代趨勢」表示，現代文明是都市文明，當人類長期與自然、社區隔離時，心靈會逐漸陷入孤立的狀態，容易產生「存在上的不安全感」讓人產生焦慮、不安、急燥，不自覺地往前衝刺、累積（財富、權力等），無法停止。

李天健強調，所以食農教育的目標包括重新建立人與自然、土地、社區的連結，以及讓新一代年青人認識農業，喜歡農業、未來願意參與農業，讓區域結構更有利於在地行動，能夠更往城鄉均衡的方向發展。

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台灣即將在2025年邁入超高齡社會，食品工業發展研究所所長廖啟成提醒，全球食品產業在環境面上，面臨「滿足人口變多變老的飲食需求」、「關注族群與個人飲食營養健康」、「克服環境減碳與永續」、「減低食品浪費」、「飲食更韌性與安全」等5大挑戰需要跨越。

他認為「友善環境」會是一大重點，吃好、好吃、持續吃得到，且要對人好、對食品生態好、對地球永續好，跨越挑戰是為新的食品生態找新出路，也是未來商機；其中一項新興訴求產品是高齡友善食品，未來針對新特性或新機能食品的需求與風險管理，也會是一大挑戰。（編輯：陳政偉）1131221

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