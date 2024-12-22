台南金華府歲末送暖2362戶 12年間善款5萬增為500萬

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市定古蹟金華府連續12年舉辦歲末關懷，以節約交誼與祭典等相關費用，結合社會善款協助弱勢家庭及社福團體，今天發放禮金給2362戶弱勢家庭，善款總額達500萬也創新高。

市長黃偉哲出席捐贈儀式致詞表示，感謝金華府榮譽主委許倍瑞發起善行義舉，12年來已累積大量善款關懷台南弱勢家庭，也有拋磚引玉效果，帶動社會公益濟弱扶貧，讓台南處處充滿良善與溫暖。

金華府主任委員許伯安表示，12年前金華府從新台幣5萬元善款開始捐助，將宗教關懷人心、服務社會理念付諸實踐並逐年增加，今年在大昶貿易行、許炳煌先生紀念慈善會、台南市許氏宗親會、長記銀樓及正久食品等企業及團體協助下擴大辦理。

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許伯安表示，金華府歲末愛心救助捐助範圍從一開始僅限於中西區，逐漸擴及到合併升格前的台南市6行政區，今年捐助弱勢家庭達2362戶，每戶發放歲末禮金1200元，另捐贈8個社福團體各18萬元紅包，及1000份南台南家扶中心關懷戶餐券，善款總計約500萬元，寫下歷年新高。

台南市政府民政局長姜淋煌表示，社會人士愛心善舉，讓台南成為名副其實幸福城市之首，也期許金華府拋磚引玉能讓更多宮廟、企業團體等一起投入對社會關懷。（編輯：陳仁華）1131222