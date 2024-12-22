加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張惠妹大巨蛋開唱居民怨晃動 北市稱震動影響不明暫不禁跳動
首頁 / 生活

台南金華府歲末送暖2362戶 12年間善款5萬增為500萬

2024/12/22 16:31（12/22 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市定古蹟「金華府」22日舉辦歲末關懷活動，發放禮金給弱勢家庭，金華府名譽主委許倍瑞（前中）、台南市民政局長姜淋煌（前左）等人出席共襄盛舉。（金華府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月22日
台南市定古蹟「金華府」22日舉辦歲末關懷活動，發放禮金給弱勢家庭，金華府名譽主委許倍瑞（前中）、台南市民政局長姜淋煌（前左）等人出席共襄盛舉。（金華府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市定古蹟金華府連續12年舉辦歲末關懷，以節約交誼與祭典等相關費用，結合社會善款協助弱勢家庭及社福團體，今天發放禮金給2362戶弱勢家庭，善款總額達500萬也創新高。

市長黃偉哲出席捐贈儀式致詞表示，感謝金華府榮譽主委許倍瑞發起善行義舉，12年來已累積大量善款關懷台南弱勢家庭，也有拋磚引玉效果，帶動社會公益濟弱扶貧，讓台南處處充滿良善與溫暖。

金華府主任委員許伯安表示，12年前金華府從新台幣5萬元善款開始捐助，將宗教關懷人心、服務社會理念付諸實踐並逐年增加，今年在大昶貿易行、許炳煌先生紀念慈善會、台南市許氏宗親會、長記銀樓及正久食品等企業及團體協助下擴大辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許伯安表示，金華府歲末愛心救助捐助範圍從一開始僅限於中西區，逐漸擴及到合併升格前的台南市6行政區，今年捐助弱勢家庭達2362戶，每戶發放歲末禮金1200元，另捐贈8個社福團體各18萬元紅包，及1000份南台南家扶中心關懷戶餐券，善款總計約500萬元，寫下歷年新高。

台南市政府民政局長姜淋煌表示，社會人士愛心善舉，讓台南成為名副其實幸福城市之首，也期許金華府拋磚引玉能讓更多宮廟、企業團體等一起投入對社會關懷。（編輯：陳仁華）1131222

#姜淋煌
#黃偉哲
#台南市
黃偉哲
台南市AI機器人創意賽 335隊競技創新高財劃法修正通過 黃偉哲：荒唐蠻橫 無法接受
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：