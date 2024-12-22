早安世界》新財劃法雙冠 北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍
新財劃法雙冠 北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍
財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方，多個地方政府獲配財源可能將超過支出所需，但中央施政規劃，包含國防、民生、交通建設等多項計畫經費恐面臨刪減。根據財政部初步試算，台北市普通統籌分配稅款增加416億元全國居冠，另增幅最高者為連江縣達358.4%。這次修法也被台南、高雄市長質疑重北輕南，恐擴大南北差距，應考慮人口、土地面積等，其餘四都政府則樂見其成。（看完整報導）
府院黨因應選罷法等3大案 柯建銘：下週大法官同意權後開會
立法院會20日三讀通過選罷法等3大法案，外界關注執政黨因應。民進黨團總召柯建銘表示，府院黨會竭盡所能思考任何可能方式，但有關是否副署等議題，尊重總統和行政院職權，也要先冷靜好好思考，待24日大法官人事同意權行使後將陸續開會因應。行政院長卓榮泰表示相關法案窒礙難行，且沒有經過民主審議程序充分討論，將依照憲法賦予的救濟權力，捍衛憲政秩序。（看完整報導）
憲訴法三讀修正通過 台北律師公會：將使憲法法庭遭架空
立法院20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。台北律師公會說，若立院長久不行使大法官人事同意權或消極不行使職權，將使憲法法庭遭到架空，其職務行使屬違憲。全國律師聯合會則指出，實質造成憲法法庭運作困難，造成台灣憲政體制嚴重危害，實屬極端不妥的立法，應予最嚴厲的譴責。（看完整報導）
美宣布96億對台軍售 另加碼186億元軍援
五角大廈表示，國務院批准對台軍售，提供價值約新台幣86億指揮、通訊設備，是拜登政府第19度對台軍售；白宮另宣布總統拜登批准提供台灣約新台幣186億元軍援，是拜登第3次動用「總統撥款權」對台軍援。國防部對此回應，感謝美方對台灣堅定的安全承諾。（看完整報導）
美國國會通過開支法案 政府關門危機解除
美國國會21日凌晨通過政府開支法案，趕在繁忙的耶誕節旅行旺季開始前最後一刻加速行動，解除聯邦政府關門危機。共和黨掌控的聯邦眾議院先是批准法案後，送交民主黨掌控的聯邦參議院表決。參院隨即在原支出法案午夜到期過後38分鐘，以85票對11票通過新支出法案，繼續提供政府經費。法案呈交白宮後，總統拜登簽署成法。（看完整報導）
加拿大總理杜魯道內外交迫 撤換1/3內閣官員
加拿大才剛結束因副總理方慧蘭突然辭職的混亂一週，她在因應美國新任總統川普揚言對加拿大商品全面課徵關稅的威脅上與總理杜魯道意見分歧。方慧蘭效力杜魯道內閣已近10年，如今掛冠求去，成為公開反對杜魯道的第一位閣員，讓針對杜魯道的批評更加猛烈。於此同時，杜魯道與川普也陷入緊張關係。值此之際，杜魯道20日大幅改組內閣，撤換1/3的官員。（看完整報導）
德國耶誕市集汽車衝撞釀5死逾200傷 50歲精神科醫師犯案遭捕動機待查
德國馬德堡市20日晚間發生男子駕車衝撞耶誕市集人群的攻擊事件，嫌犯案發後即被逮捕，警方表示肇事者為50歲精神科與心理治療專科醫師，來自沙烏地阿拉伯，初步研判是蓄意攻擊，但具體動機仍待調查。薩克森-安哈特邦邦總理哈舍羅夫21日表示，傷亡人數已增至5死逾200傷。總理蕭茲前往馬德堡市弔唁死者時，向約莫40位重傷者表達關切，同時譴責這起「可怕的災難」。（看完整報導）
明日前天氣仍冷 耶誕節後又有冷空氣來襲
中央氣象署表示，22日水氣減少、降雨範圍縮短，冷氣團將影響到23日，溫度會稍微回升。不過23日起水氣增加、降雨範圍擴大，3000公尺以上高山有降雪機率。24日起冷氣團減弱，氣溫逐日回升，25日耶誕節北部高溫落在24度，中南部則在25度到26度左右，降雨也只剩迎風面有零星降雨機率。26日有另一波冷空氣報到，天氣轉涼，迎風面降雨增加，預估將影響到28日後天氣回暖，跨年夜會是較溫暖的天氣型態。（看完整報導）
台中全聯倉儲大火9死 空調公司現場負責人等5人改列被告交保
台中大肚區全聯倉儲19日發生大火釀9死8傷，檢方20日通知廠商及施工人員等24名證人到案，約詢後包括空調公司派駐現場總負責人等5人涉過失致死、過失傷害等罪嫌重大，改列被告並諭知5萬至60萬元交保候傳，其餘請回。（看完整報導）
浮洲站落軌男子投案 涉公共危險遭送辦台鐵將求償
新北市梁姓男子20日晚間在台鐵浮洲站落軌，造成列車停駛。消防人員與警察到場搜尋將近3小時，但一直沒有找到落軌者。梁男21日凌晨投案，稱他躺於兩軌間，列車通過僅腰部及腿部擦挫傷。警方調查後，全案依違反公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦，台鐵也將求償損失。（看完整報導）
開箱老照片》台北動物季起跑
圓山動物園預計民國75年遷至木柵新園，於記者會上宣布將舉辦「台北動物季」系列慶祝活動。台北動物季由明天基金會策畫，北市府教育局、動物園協辦，其中最大亮點為動物喬遷大遊行，9月14日由圓山舊園至14公里外的木柵新園，動用20部卡車運送16種、共65隻動物，包括老虎、獅子、豹、台灣獼猴、孔雀等，所經路線吸引數十萬民眾夾道歡送。（看完整報導）
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- 早安世界》新財劃法雙冠 北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍2024/12/22 07:14
- 2024/12/21 07:33
- 2024/12/20 07:14
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