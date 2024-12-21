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浮洲站落軌男子投案 涉公共危險遭送辦台鐵將求償
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浮洲站落軌男子投案 涉公共危險遭送辦台鐵將求償

2024/12/21 15:25（12/21 15:44 更新）
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新北市消防局20日獲報指台鐵板橋浮洲車站晚間傳出疑有人員落軌，176次自強號列車停駛，但消防人員到場搜尋始終未發現落軌者。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月20日
新北市消防局20日獲報指台鐵板橋浮洲車站晚間傳出疑有人員落軌，176次自強號列車停駛，但消防人員到場搜尋始終未發現落軌者。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月20日
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（中央社記者黃旭昇、余曉涵新北21日電）新北市梁姓男子昨晚在台鐵浮洲站落軌，造成列車停駛。他躺於兩軌間，列車通過僅腰部及腿部擦挫傷。梁男離去後，今天凌晨投案，遭公共危險罪函送。台鐵將求償損失。

台鐵新北市板橋區浮洲車站，20日晚上傳出有人員落軌，導致176次自強號列車停駛。消防人員與警察到場搜尋將近3小時，但一直沒有找到落軌者。

新北市消防局表示，據了解，經台鐵與鐵路警察調閱監視器，發現有1人從鐵道旁攀爬離開，於是收隊，後續由警方偵辦。

鐵路警察局下午回覆中央社記者詢問表示，勤務指揮中心今天凌晨0時36分接獲民眾來電，自稱是浮洲站落軌男子，願意主動配合調查。

警方說，50歲的梁姓男子於凌晨2時17分，至鐵路警察局台北分局板橋分駐所到案說明。經警方調查後，全案依違反公共危險罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

鐵路警察局板橋分駐所所長呂義原說明，接獲台鐵176次列車浮洲站疑似行車事故案報案後，經蒐證發現，該列車車頭無撞擊跡證，巡視列車、軌道及月台，均未發現血液噴濺痕跡。

警方擴大調閱監視器後，發現落軌男子穿越軌道攀上月台西側圍牆，逕行跳至板橋區大觀路一段38巷後離開。梁男到案後稱，落軌直躺於兩軌間，等列車通過後，僅腰部及腿部有擦挫傷。不過，警方並未說明梁男的動機。

台鐵告訴中央社記者，本案如經證實為人為蓄意侵入路線致遭列車撞擊，因已影響58列次3200分，除依違反鐵路法57條「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，移請鐵路警察局對當事人裁處外，相關損失也將求償。

不過，實際損失與受影響車次的人數，尚待台鐵統計。（編輯：李錫璋）1131221

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