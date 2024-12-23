巨大行李擋出入口 高鐵：要求旅客移開否則拒載

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（中央社記者余曉涵台北23日電）有民眾在社群網站貼出高鐵車廂有巨大行李擋住車門通道的照片，台灣高鐵今天說，當天未接到民眾反映，如發現阻礙通道情形，會要求旅客移開，否則將停止運送，要求旅客下車。

近期有民眾在社群平台Threads上貼出一張有巨大行李擋住高鐵車廂出入口的照片，引發民眾討論，並質疑這樣的大型貨物擋住出入口有逃生疑慮。

對此，台灣高鐵今天回應，高鐵列車人員當天並未接到旅客反映有車門遭到阻擋致無法上下車情況，故無法確認當時情況或是照片角度問題。

台灣高鐵說，車廂嚴禁以物品阻礙通道，列車組員若於車上發現影響通道之物品，均會主動要求旅客立即移開，若拒不配合，將立即停止運送，要求旅客自最近車站下車。

根據台灣高鐵規定，旅客每人隨身攜帶物品每件長度不得超過150公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，總重量不得超過40公斤。

台灣高鐵強調，如果旅客發現有影響乘車安全情形，可立即向列車組員反應，以利即時處理、確保營運安全。（編輯：陳清芳）1131223