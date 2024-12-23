耶誕秀創意 壽山動物園環境永續「構」好玩

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）耶誕節即將來臨，壽山動物園推出「聖誕有『構』好玩」活動，讓民眾動手玩創意；此外，園方也為不同動物準備各式點心耶誕樹，讓動物探索食物多樣性，營造園區耶誕氛圍。

園方為不同動物量身打造各種精緻營養點心耶誕樹，讓牠們也能一同歡慶佳節。以當季時蔬搭配聖女小番茄的小耶誕樹一擺上，冠豪豬立刻迫不及待地大快朵頤；蘇卡達象龜則津津有味地品嚐以仙人掌切成樹狀，再用小番茄點綴而成的迷你耶誕樹。

馬來猴首次品嚐草莓小雪人酸甜滋味，逗趣表情也讓人莞爾一笑！紅毛猩猩「阿宏」除收到遊客捐贈的白色小毛毯外，保育員還利用回收水塔浮球製作新玩具，讓牠在玩樂中進食，開心享受屬於牠的耶誕時刻。

另外，利用園區構樹葉及竹幹枝條製作可食耶誕樹或以枯枝改造成可愛梅花鹿及小雪人，深獲大小朋友喜歡。這項活動結合聯合國永續發展目標（SDGs），透過資源循環再利用，賦予枯危木及修剪枝條新生命。

觀光局長高閔琳表示，構樹又稱鹿仔樹，是一種生命力極為旺盛落葉喬木，耐旱耐貧瘠，常在荒山野地、路邊甚至牆縫中都能見到其身影。園區內天然的構樹葉是許多動物愛吃食材，更是這次耶誕活動重要素材。

為讓動物們也能感受到過節氣氛，園方發揮巧思，將竹幹和枝條彎曲塑造成大型耶誕樹骨架，再仔細覆蓋上新鮮構樹葉，為梅花鹿、波爾羊及沼林袋鼠準備一份獨特節慶大餐。

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構樹葉背面特殊絨毛，如同魔鬼氈般具有天然的黏性，也讓小朋友在DIY製作迷你耶誕樹時更容易上手，透過剪貼葉片過程，訓練手眼協調能力和專注力。

壽山動物園表示，歡迎想為動物們盡份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！可上壽山動物園臉書粉絲團https://www.facebook.com/ShouShanZoo查詢。（編輯：孫承武）1131223