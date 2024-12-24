桃機平安夜藝文饗宴 分享音樂舞蹈甜點旅客同歡

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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）桃園國際機場公司今天邀龍潭愛樂管弦樂團及愛舞民族舞團，在第二航廈出發大廳演出。新東陽公司也在第一航廈辦音樂會，還攜手甜點工作室為旅客準備手工點心，共度平安夜。

桃園國際機場公司表示，為與國內外旅客歡慶耶誕節，機場公司下午在第二航廈出發大廳舉辦「樂聲舞影」活動，邀請愛舞民族舞團、龍潭愛樂管弦樂團聯合演出，悠揚管弦樂搭配舞者曼妙舞姿，共同打造機場限定版藝文展演。

「樂聲舞影」活動，桃園國際機場公司指出，現場演出「聽啊！天使高聲唱」及「耶誕鈴聲」等多首應景樂曲，讓機場旅客共享平安夜的藝文饗宴。

機場公司指出，25日下午3時將邀請到天馬戲創作劇團與旅客同樂，歡迎出入境旅客一同欣賞冬日最暖心的演出，讓旅程從起飛開始就充滿驚喜與感動。

新東陽公司表示，在第一航廈3樓北側商場展開每年定期舉行的耶誕音樂會，由專業歌手與樂團合作演繹一首首充滿節日氛圍的經典曲目。

另外，新東陽公司今年特別攜手桃園知名甜點工作室為旅客準備手工點心，讓旅客在味覺、視覺與聽覺同時品味節慶的幸福滋味。

新東陽公司指出，耶誕音樂表演開始前，不僅安排踩街嘉年華，還有耶誕老公公沿途發送糖果，為旅客留下美好回憶。（編輯：戴光育）1131224