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1人1公斤土石修嘉明湖步道 第6萬6666人獲黑熊布偶

2024/12/25 17:13
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（中央社記者盧太城台東縣25日電）林業署台東分署發起「1人1公斤」揹土石到嘉明湖步道沿線，填補沖蝕溝；經過6年多，第6萬6666名誕生，是一女山友獲贈台灣黑熊布偶，目前揹上山的土石約6萬7000公斤。

農業部林業及自然保育署台東分署於民國107年3月1日起，發起「1人1公斤，為永續嘉明湖國家步道而揹」活動，邀請前往嘉明湖山友揹起1公斤土石到步道沿線沖蝕溝處填補，用具體行動守護嘉明湖國家步道。

臉書（Facebook）「愛上嘉明湖」粉絲專業，昨天貼出好消息，「1人1公斤」第6萬6666人次在耶誕節前一天中午誕生，獲得台灣黑熊布偶1枚，獲獎人是一名年輕女山友。

台東分署表示，嘉明湖國家步道為台灣東部熱門登山步道，每年吸引約2萬人次到訪，雖然台東分署每年都有步道勘查與檢修工作，但步道沿線有多處因人為踩踏及氣候影響造成土石流失，沖蝕情況嚴重等問題，如未及時回填，沖蝕溝越刷越深，對環境及山友有很大影響。

台東分署表示，活動材料來自南橫公路向陽山區崩塌土石，以避免外來土壤對當地環境影響，也減少外購材料產生成本及降低碳足跡，讓土石回歸原地，回復山林原有樣貌；活動以來，有山友揹2公斤，也有人揹5公斤，截至昨天估這活動已揹上山土石約6萬7000公斤；因有些坍方流失範圍比較大，需要較多土石，目前已完成約24處，1人1公斤活動會一直持續。

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台東分署表示，所有前往嘉明湖山友，可至登山服務站向管理人員領取裝土袋，至步道登山口旁盛裝約1公斤（依個人可負荷重量調整）土石，揹到步道沿線有插旗標示可投放處放置，完成後也請記得將袋子帶走，下山後可繳回服務台再利用。

嘉明湖國家步道為中央山脈南二段一部分，步道穿越台灣鐵杉林、台灣冷杉林、裸岩、峭壁、箭竹草原及山頂稜線，步道全長13公里；在綿長稜線步道上，視野遼闊，雲海與群山皆在腳下，有山友形容有如「走在世界的屋脊之感」。（編輯：陳仁華）1131225

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