加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲涉收賄公益侵占遭求刑合計28年半 北檢關鍵問答一次看
首頁 / 生活

航港建設基金114年短絀逾12億 立委：警訊

2024/12/26 10:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北26日電）航港局114年度航港建設基金預算新台幣46億多元，預計短絀12億多元，民進黨立委李昆澤指是警訊。航港局長葉協隆說，因配合風電發展，商港公共基礎建設需求比往年高。

立法院交通委員會今天審查航港建設基金、台灣港務公司、台鐵公司114年度預算。

李昆澤說，航港建設基金短絀逐年增加，航港局編列114年度航港建設基金是46億3668萬2000元，比113年度算增加4億1006萬5000元，但114年度的航港建設基金預計短絀12億2355萬9000元，這是一項警訊，且113年度相關預算有執行率不佳情形，相關預算編列應更謹慎，並加速推動財務改善。

民進黨立委何欣純提案凍結114年度航港建設基金預算20%，主要是自108年起，航港建說基金就出現短絀並逐年增加，到114年底累積短絀金額將達181億6493萬1000元。

葉協隆說，航港建設基金用於七大國際商港公共基礎建設，近幾年配合風力發電發展，商港相關建設需求比往年高，未來將更審慎量入為出，並設法開源節流。

葉協隆說，航港建設基金來源，主要是商港服務費、各港土地租金等提撥，未來開源部分，因台灣港務公司已調高商港服務費及增加土地租金，估計每年可增加的航港建設基金約4到5億元。

另外，民進黨立委林俊憲也認為113年商港服務費遠低於國際商港支出，造成收支失衡。

李昆澤、林俊憲原本都提議刪減航港建設基金3000萬元，經討論決議不刪減，但凍結3000萬元，提書面報告後始得動支。（編輯：李淑華）1131226

#立法院交通委員會
#何欣純
#李昆澤
#林俊憲
#航港局
#葉協隆
#台鐵公司
#台灣港務公司
#民進黨
#航港局長
李昆澤
12強台灣隊接機之亂 立委刪航警局1千萬預算觀光客消費目標 觀光署：114年達日均195.91美元
葉協隆
海員新星計畫 3年培養近百人投入海事產業中國貨輪擱淺野柳 陳世凱盼11/14開始抽油
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

114
更多編輯台推薦新聞：