12強台灣隊接機之亂 立委刪航警局1千萬預算

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）今年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，日前返台在桃園國際機場發生接機之亂。立法院交通委員會今天決議刪除航警局新台幣1000萬元預算，提出書面檢討報告後，才能動支。

立法院交通委員會今天審查114年度民航局、民航作業基金、桃園國際機場預算。根據民航局編列的114年度民航作業基金，航空警察局預算為39億6272萬5000元。

民進黨立委李昆澤提案，航警局重要工作為機場區域的安全秩序維護及管制，但11月25日，在世界12強棒球賽奪冠的台灣隊返台，竟發生機場業者擅自拉布條並強行與副總統合照，甚至擠開球員等狀況，航警局管理顯有疏漏，應嚴加檢討。

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李昆澤原本建議刪減航警局預算1億元，後經航警局溝通說明，同意降為刪減1000萬元，待航警局於1個月內，針對如何精進機場安全管理作為，杜絕對返國選手不當干擾等情形以及這次接機事件檢討作為，提出書面報告後才能動支，提案經委員會討論後通過。

警政署航警局長邱文亮說，這次台灣隊返台接機事件，因在管制區內相對安全，當天路線臨時變更，人力臨時調動，造成機場業者有機會到副總統身邊，管制上的確有疏漏，後續會加強改善。（編輯：張雅淨）1131219