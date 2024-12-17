海員新星計畫 3年培養近百人投入海事產業

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（中央社記者余曉涵台北17日電）航港局長葉協隆今天說，海員新星培育計畫是協助培養海事人才，3年來已經培養近百名投入海事產業，未來也將持續推動培育更多人投入海事產業。

「海員新星培育計畫」111年啟動，提供就學至就業一條龍輔導，除學雜費、住宿費外，更加碼生活津貼，每年補助最高可領新台幣10萬元到18萬元。除此之外，也鼓勵輔導家庭的家長轉換跑道，擔任船員，透過乙級船員訓練班密集訓練合格後，即可上船工作，增加工作機會，改善家庭環境。

考量海洋觀光需求增加、離岸風電產業發展迅速以及國內線船員高齡化等因素，航港局今年起增加推動海員新星2.0計畫，透過補助9成乙級船員訓練費用，學員只需自付1成約新台幣7000元的訓練費用。

交通部航港局今天舉辦成果發表會，會中航港局長葉協隆指出，3年來海員新星1.0錄取名額已經有86名，2.0有11名，共培育97名的就業名額，未來希望在各大航商的協助下，會持續推動海員新星計畫。

至於未取得就業的其他訓練學員，航港局表示，將會持續協助媒合，只要訓練學員取得就業也都會納入補助範圍。

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入選海洋新星計畫的學員洪銘祐指出，他小時候不愛讀書，高中畢業後也沒有選擇升學，而是選擇海軍志願役，退伍後做過服務業、營造業等工作，但始終覺得找不到明確方向。

洪銘祐後來在房東鼓勵下重返校園，洪銘祐說，在選擇科系時他看到了航海系，也因對海洋的熱愛他投入了航海系的懷抱，但白天要上課，晚上要上大夜班，所幸有航港局的計畫，讓他入選為海洋新星，能夠完成夢想。（編輯：李亨山）1131217