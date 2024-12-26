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台鐵公司掛牌首年 蔡其昌：除便當外其他不滿意

2024/12/26 12:27
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）立法院交通委員會今天審查台鐵公司114年度預算，民進黨立委蔡其昌說，今年是台鐵公司掛牌第1年，但除了便當外，其他表現他都不滿意，他認為台鐵應該要有大革新。

蔡其昌說，台鐵新車陸續投入營運，完成公司化，但第1年就虧損新台幣120億元，除了便當外，其他表現他都不滿意，台鐵土地資產大，但租賃效果並不好，且看起來明年也不妙，他認為台鐵公司化後應該要有大革新。

民進黨立委林俊憲說，台鐵公司掛牌第1年，虧損比去年多，便當收入卻成長，所以台鐵被認為是被火車擔誤的便當店，便當可說是台鐵的命脈，但他收到民眾反映，台鐵用工時人力銷售便當，態度不佳，相關服務應改善。

台鐵公司董事長杜微說，明年所有預算比今年增約新台幣5億元，台鐵有企圖心，預期明年各項業務表現都能提升，本業做得更好，事實上，今年客運收入已較去年增加7%。

杜微說，今年台鐵便當仍成長，收入約7.5億元，便當製作及銷售人力將補足，服務度也特別注意。

多名立委要求台鐵增加勞務及客貨運收入預算，民進黨立委李昆澤說，這是大家對台鐵期許給予的壓力。

交通委員會最後決議，針對台鐵編列351億7867萬1000元營業預算，增加5000萬元。

另多名立委也提到，台鐵今年準點率目標是97%，但1到8月只有93.01%，雖與颱風、地震有關，但與台鐵設定的目標差距太遠，有改善空間。

杜微說，台鐵明年的準點率，仍會朝97.5%努力。（編輯：陳政偉）1131226

杜微
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蔡其昌
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