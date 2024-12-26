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柯文哲透過募款小物肖像權等 侵占政治獻金逾6千萬
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紓解歲末元旦人潮 桃機旅客起飛前3小時可報到

2024/12/26 12:45（12/26 13:31 更新）
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從耶誕節前到元旦假期間桃機進入旅運高峰期間，桃園國際機場公司呼籲出境旅客，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或市區預辦登機服務完成報到。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年12月26日
從耶誕節前到元旦假期間桃機進入旅運高峰期間，桃園國際機場公司呼籲出境旅客，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或市區預辦登機服務完成報到。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年12月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）從耶誕節前到元旦假期間桃機進入旅運高峰期間，機場公司提醒旅客航班起飛前3小時可辦理報到，並善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項，多搭乘大眾交通運輸。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，耶誕節前到元旦假期，根據航班運量預報系統顯示，12月29日、31日及明年的1月5日，都超過13.5萬人次旅客量，將依人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度。

機場公司說，出境尖峰時段為每日上午7時至9時、下午2時至3時、晚間11時及凌晨零時，入境尖峰時段為每日上午5時、下午1時至5時及晚間8時至10時，提醒旅客航班起飛前3小時可辦理報到，。

機場公司呼籲出境旅客，確認護照效期需在6個月以上，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或市區預辦登機服務完成報到，善用自助報到機台和自助行李託運、移民署e-Gate第四代自動查驗通關系統、搭機來台前72小時可透過網路先行填寫電子A卡加快報到流程。

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機場公司表示，入境旅客切勿攜帶肉類製品以免受罰，自疫區入境旅客配合農業部動植物防疫檢疫署人員引導檢查作業，同時呼籲旅客入境留意攜帶菸品2條（200支）與酒類總量1公升可免申報的規定。

因應疏運期間人潮高峰，桃園機場呼籲旅客多搭乘客運巴士、機場捷運等公共運輸，機場公司將視人潮狀況協調聯外交通服務單位彈性調整機動增班；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP，或透過桃機官方網站，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態。（編輯：陳清芳）1131226

從耶誕節前到元旦假期間桃機進入旅運高峰期間，機場公司提醒旅客航班起飛前3小時可辦理報到手續。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年12月26日
從耶誕節前到元旦假期間桃機進入旅運高峰期間，機場公司提醒旅客航班起飛前3小時可辦理報到手續。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年12月26日
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